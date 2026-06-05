基隆接連4起依托咪酯毒駕 童子瑋支持中央重懲：零容忍

民進黨基隆市長童子瑋（左二）慰問員警查緝毒品受傷。（童子瑋辦公室提供）

近期毒駕頻傳造成的社會安全，行政院公布新一波防制行動，加重力道防制。基隆市長參選人童子瑋今天表示，毒品與毒駕已經直接威脅市民生活安全，基隆近日也接連發生毒駕事件，他全力支持中央重懲毒駕、強化查緝，守護市民與用路人安全。

童子瑋表示，基隆近日接連發生吸食依托咪酯後駕駛事件，已經第四起案例。毒駕不僅造成市民人財受損，也讓大家再次看見毒品對社會治安造成的威脅。他希望透過這次跨部會修法與配套，把防毒、緝毒與防制毒駕工作再往前推一步。

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童子瑋表示，中央這次防制行動，第一步就是將依托咪酯改列第一級毒品，製造、運輸、販賣的刑責大幅提高，最重可處死刑。他說，毒品問題不能只停留在末端處理，必須從源頭、流通與使用端都加重力道防制。

童子瑋指出，執法面也會更嚴格，包括加快唾液快篩與檢驗量能，讓第一線查緝工作更有效率，唾液快篩陽性就能以現行犯逮捕。第一線警察面對毒駕與毒品案件時，最需要明確工具與快速判斷機制，中央強化檢驗與查緝流程，有助降低執法人員風險。

童子瑋說，毒駕部分未來將直接沒入車輛、吊銷駕照，同時加重刑責，就是要用最嚴厲的態度讓社會知道「毒駕零容忍」。吸毒後開車不只是個人行為，更可能讓無辜市民、家庭與用路人承受傷害，政府必須用更明確、更嚴格的制度嚇阻。

童子瑋指出，除了政府強化制度與執法，市民平常在生活裡也要多留意周遭狀況，毒品與毒駕問題不能讓第一線警察單獨承擔，社區、家庭與市民都能成為守護安全的一部分，大家一起把家園顧好，讓每一位用路人都更安全。

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民進黨基隆市長童子瑋（右二）慰問員警查緝毒品。（童子瑋辦公室提供）

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