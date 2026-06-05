新竹某國小謝師宴辦在五星級飯店 1人1650元引熱議

有網友發文表示收到謝師宴通知，活動將於五星級飯店舉辦，每名學生需繳交1650元費用（圖擷取自臉書）

近期是畢業季，許多學生會以謝師宴答謝教師一直以來的照顧與教導。有網友在臉書社團爆料指出，最近收到一位家長孩子學校的畢業謝師宴通知，地點在五星級飯店，每位學生需繳交1650元費用，並共同分攤師長的餐費，雖然是自由參加，但未參加的學生可能會有壓力，貼文一出引發網友們論戰。

該網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文表示，最近收到一位家長孩子學校的畢業謝師宴通知，內容提到將於五星級飯店舉辦謝師宴，每位學生需繳交1650元費用，並共同分攤師長的餐費。

請繼續往下閱讀...

看著這張通知單，不禁開始思考在國小這個階段，這樣的謝師宴真的符合教育的本質嗎？國小學童有能力請客嗎？謝師宴的本意，是感謝老師多年來的辛勞與付出，然而，國小畢業生大多只有12歲左右，他們沒有工作能力，也沒有經濟來源，所謂的「學生請老師吃飯」，實際上並非學生出錢，而是家長買單，如果一位學生需要繳交1650元，一個家庭若同時有兩名畢業生，便需負擔3300元，對某些家庭而言或許不算什麼，但對於經濟較吃緊的家庭來說，卻可能是一筆不小的開銷。

該網友質疑，國小畢業謝師活動逐漸演變成比排場、比消費的活動，已偏離感恩教育初衷。他認為，孩子應學習以真誠和感謝表達心意，而非用高價餐宴衡量誠意，一張卡片、一段影片或一句感謝，或許更具教育意義。

此外，活動涉及數十萬元收費，也應公開決策、預算與經費流向，保障家長知情權。所謂「自由參加」可能讓未參與的孩子產生被排擠或比較的心理壓力，留下負面回憶。他強調，沒有人否定老師的付出，但謝師活動應回歸教育本質，讓孩子學會感恩與尊重，而非比較與消費，打造沒有壓力與排擠的畢業回憶。

貼文一出引發網友們熱烈討論，有人留言「以前的謝師宴是學生感謝老師，現在的謝師宴我個人覺得是家長感謝老師的付出，畢竟現在的小孩超難教」、「如果生小孩我連這1650都要這樣考慮，我不知道生小孩的意義到底是想要他過的幸福還是在跟不上環境因素的挫折下成長。」

也有網友表示「我自己是退休老師，政府早就明令禁止辦謝師宴。我的學生畢業當天會相約一起吃飯，我也參加，自費」、「好噁心的活動！以前好歹也到專科大學了才有在辦謝師宴，現在連國小就有了！辦了也就算了，國小大家去吃個火鍋烤個肉也就差不多了，活動辦在一餐要1300左右的餐廳？主辦的人真的要炫富就把餐費全包啊！這根本是製造其他家長的困擾嘛！是說如果你是老師，這種等級的謝師宴你好意思去？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法