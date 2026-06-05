批長照8年不調價 吳忠泰：不是沒錢而是不敢面對真相

隨著人口高齡化，長照成為許多國家都面臨的重大課題。示意圖。（資料照）

隨著人口高齡化，長照成為許多國家都面臨的重大課題。前總統府國家年金改革委員會委員吳忠泰發文質疑，長照八年不調價：不是沒錢，而是不敢面對真相。他認為問題的核心不是財政而是政治，強調今天不面對支付標準失真的問題，明天付出的代價只會更高。

吳忠泰在臉書發文指出，長照八年不調價：不是沒錢，而是不敢面對真相。他表示最近私下請教一位衛福部高階文官，明年是否有機會調整長照支付標準？得到的答案仍然是老話一句：「錢的問題。」

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吳忠泰質疑，真的是錢的問題嗎？如果是8年前的台灣，也許還說得過去。可是今天的台灣，稅收年年超徵動輒數千億元；政府為了搶救少子化，一年增加上千億元預算也已逐漸成為社會共識。反觀長照制度，八年來支付標準幾乎原地踏步，連調整一成都困難重重，這樣的說法已經很難令人信服。

吳忠泰強調，更重要的是，許多人對長照財務存在誤解。目前民眾最常使用的居家服務，是由照顧管理專員評估失能等級後核定額度，再由個案管理單位媒合服務，由居家服務機構提供服務並依照各項碼別申報費用，最後發放薪資給居服員。

因此，支付標準調高一成，代表總服務成本增加一成；並不是額度增加一次、支付標準又增加一次，而是同一筆服務成本的合理調整。這個基本概念在討論中卻經常被刻意模糊，彷彿調價會造成雙重支出爆增。

吳忠泰提到，事實上，如果仔細檢視各縣市政府掌握的機構財報，就能看見另一個不願被正視的現實。每一家長照機構每年七月都必須申報財務資料。從這些資料可以發現，不少新成立的小型居家服務機構長期虧損；有些雖然帳面維持營運，卻始終無法累積真正的自有資本，所謂週轉金其實只是歷年盈餘勉強堆疊出來；更多機構則選擇壓縮居服督導員與行政人員成本，把有限資源優先留給第一線居服員。換句話說，許多機構早已不是在賺錢，而是在硬撐。

吳忠泰質疑，然而，衛福部目前仍持續普查居服員薪資，似乎準備把「居服員薪資已經提高」作為不調整支付標準的理由。問題是，長照不是只有居服員。還有督導、行政、教育訓練、品質管理、資訊系統、交通成本、保險費用，以及愈來愈繁重的法規遵循要求。當所有成本都在上升，唯獨支付標準凍結八年，機構的生存空間自然被一點一滴吃掉。

吳忠泰比喻，這就像在啃大骨。外表看起來還有肉，但其實已經越刮越薄。如果連最敏感的人力市場訊號都看不懂，那就真的危險了。近年來公部門考試報名人數持續下降，部分類科錄取率大幅提高，反映的是整體照顧與服務工作吸引力下降。長照現場同樣面臨人力流失與招募困難，許多年輕人根本不願意進入這個高責任、高風險、低利潤的產業。

吳忠泰認為，問題的核心，其實可能不是財政，而是政治。在現行長照制度下，政府與民眾依比例共同負擔費用。若支付標準提高一成，民眾自付額也會跟著微幅增加。例如原本每月自付一千八百元的人，可能增加到約兩千元上下，一個月多負擔約一百八十元。

吳忠泰分析，一天平均增加六元。差不多就是一顆雞蛋的價錢。如果政府願意提高分攤比例，例如從現行約八成四政府負擔、民眾負擔一成六，再調整到九成與一成，那麼民眾感受幾乎更低。但這又涉及政府是否願意承擔更多公共責任。

於是，真正的顧慮浮現了。吳忠泰直言，不是制度算不出來，不是財政撐不起來，而是擔心任何民眾已經習慣的支出增加，都可能影響選票。於是八年不動。於是繼續拖延。於是讓整個長照體系在表面平穩下慢慢耗損。

吳忠泰強調，少子化值得搶救，長照同樣值得搶救。當台灣快速邁向超高齡社會，照顧體系不是未來式，而是現在進行式。今天不面對支付標準失真的問題，明天付出的代價只會更高。

吳忠泰在文末感嘆，六月初了。長照圈的朋友們，我們或許已經講到沒力，但還是要繼續講。因為當照顧者沉默的那一天，崩解就真的開始了。

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