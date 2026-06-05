棋盤、免洗竹筷、矯正鞋拿會考寫作6級分 但0分人數增加近2倍

文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴分析今年寫作測驗表現。（記者林曉雲攝）

國中教育會考今（5）日公布成績，今年寫作測驗以「賦予事物新面貌」為題，鼓勵學生從生活經驗出發，重新詮釋熟悉的人事物。17.7萬多名考生中，僅1262人拿到最高6級分，從心測中心公布的6級分樣卷可見，祖父的棋盤、父親的免洗竹筷連發槍、陪伴復健成長的矯正鞋，都成了考生筆下被重新賦予生命的主角，不僅展現細膩觀察力，更透過回憶與反思，賦予舊物全新意義，呈現高度創意與情感深度。

根據心測中心統計顯示，約77.81%的考生達到4級分以上，具備基本以上寫作能力，但仍有2187人拿到0級分、占比1.23%，與去年僅753人拿0級分、占比0.44%相比，增加近2倍。今年也有4903人獲1級分、占比2.77%。心測中心表示，0級分多為空白卷、僅抄題目、內容明顯離題或字數嚴重不足。

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今年題目提供學校園遊會的改造案例，引導學生思考如何透過創意賦予事物新價值，題目並未限制改造必須實際發生，文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴分析，考生可以寫具體物件的創新運用，也可以是觀念、情感或價值的重新詮釋，但標點符號及用字的正確性仍屬基本。

其中1篇6級分作品以家中的棋盤為主角，考生從祖父教導下棋的回憶出發，寫下「十年來再見，仍是那份熟悉」、「直到有一天，我的餘光瞥見祖父微笑著收起棋盤的模樣」，「那朵棋盤，或許不以棋盤的形式出現，但當回憶和故事賦予了親情一個形狀，我想，那就是棋盤。」原本只是棋具的棋盤，在文字中化為親情與家族記憶的載體，將具體物件提升為情感象徵，展現深刻反思與細膩文筆。

另1篇6級分作文則以免洗竹筷為題，考生受到父親啟發，利用免洗竹筷製作模型與連發槍，從原本一次性使用後即丟棄的物品，轉化為充滿巧思與創意的作品。文章不只描寫製作過程，更進一步思考資源再利用與創新價值，展現對環境與生活的觀察能力。

此外，1篇6級分考生以自己幼年時期穿過的矯正鞋為題，描述因腦性麻痺接受復健訓練的歷程，原本視為成長黑歷史痛苦象徵的矯正鞋，在整理舊物時被重新擦拭、保存下來，成為見證自己努力與成長的榮耀勳章，透過觀點轉換，賦予舊物嶄新生命，也展現深刻的自我反思能力。

今年有2187人拿到0級分、占比1.23%，與去年僅753人拿0級分、占比0.44%相比，增加近2倍。（記者林曉雲翻攝）

1篇6級分樣卷作品，考生以家中的棋盤為主角，從祖父教導下棋的回憶出發，拿下好成績。（記者林曉雲翻攝）

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