六腳青農侯嘉展主打「冷凍蒸氣花生」 展現在地鮮甜優勢

六腳鄉雜糧產銷班第5班班員侯嘉展（左2）主打「冷凍蒸氣花生」。（圖由農糧署南區分署提供）

6月是花生收成季節，嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班由農糧署南區分署輔導，導入機械化生產及AI智慧分選技術，班員侯嘉展更主打「冷凍蒸氣花生」，製程堅持「現採、鮮蒸、冷凍」，透過蒸汽加熱保留國產花生原有的濃郁營養，獲得好評。

農糧署南區分署說，六腳鄉雜糧產銷班第5班透過六腳鄉農會輔導，推動契作制度，契作面積從早期的80公頃倍增至150公頃，有效分散產期、降低市場波動風險，確保農民收益穩定；分署推動「大糧倉計畫」協助產區全面邁向機械化生產，導入「AI智慧分選技術」，利用影像辨識花生的外觀、色澤與瑕疵，大幅提升原料潔淨度。

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34歲侯嘉展退伍後，傳承父母衣缽種植土豆，他認為AI智慧分選技術讓加工流程邁向智慧化，可確保每一顆送到消費者手中的花生都是精選；面對近期美國花生零關稅的貿易議題，產銷班主打「冷凍蒸氣花生」，製程堅持「現採、鮮蒸、冷凍」，透過蒸汽加熱保留國產花生的營養，進口乾花生再加工也無法複製，獨特的在地鮮甜優勢，讓國產花生以在地高品質築起經貿防禦牆，不懼國際產品挑戰。

農糧署南區分署表示，氣候變化也對日曬乾莢果帶來的食安挑戰，分署推動「花生濕莢交易」並建立「自動化乾燥中心」，由營運主體以「集團栽培」模式統籌採收、乾燥至冷鏈的一條龍服務，解決缺工問題，從源頭有效預防黃麴毒素；若有民眾對國產花生有興趣，可洽詢侯嘉展05-3805511。

農糧署南區分署賴明陽（右）對冷凍蒸氣花生讚不絕口。（圖由農糧署南區分署提供）

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