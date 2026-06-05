獨家》你上當了嗎？中國操弄日本菲律賓「瓜分」我經濟海域認知戰

經事實查核機構《MyGoPen》調查，日菲雙方根本還沒啟動討論，根本沒有也不可能公布任何劃分海域邊界的官方地圖。（記者蘇永耀翻攝）

日本與菲律賓於5月28日發表《日菲全面戰略夥伴關係聯合聲明，宣布「正式啟動兩國間專屬經濟海域（EEZ）與大陸棚的海洋邊界劃定談判，以提升該地區的法律確定性」。我國安人士指出，自日菲協議這天起，中國官方、側翼及部分台灣協力媒體、社群，開始透過各種方式操作所謂「台灣主權被侵犯」的敘事，造成上百萬人被認知戰攻擊。

國安人士指出，日菲宣布談判後不久，社群平台上開始急速流傳一張圖片，搭配「日菲白嫖台灣經濟海域」的說法，聲稱日本與菲律賓已透過聯合聲明瓜分台灣周邊經濟海域，並批評外交部「舔日美」卻對台灣漁民權益袖手旁觀。

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經事實查核機構《MyGoPen》調查，日菲雙方根本還沒啟動討論，根本沒有也不可能公布任何劃分海域邊界的官方地圖，網傳圖片的原始來源並非來自日菲官方的任何一方，而是美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）的互動式地圖資料庫。

值得注意的是，網路上流傳的版本刻意抹去台灣標示的部分，造成讀者會再看到日菲兩國主張範圍後，卻找不到台灣主張的界線，誤以為「台灣已被瓜分」的錯誤印象。

此外，中國官方本週不斷透過各種管道聲稱對台灣擁有主權，主張擁有台灣經濟海域的權利，部分傾中協力媒體也跟進中國說法；對此，國安人士批評，日菲都還沒確定要怎麼談之前，中國就堂而皇之代表台灣，這才是最大的風險。

國安人士分析，這次事件在認知戰、法律戰層面具有高度警示意義。包括：第一、選擇性視覺呈現：使用的圖表刻意只選取日菲兩國圖層，移除台灣EEZ圖層，製造「台灣已消失」的視覺衝擊。第二、惡意曲解政府發言：將外交部肯定對話談判，惡意轉為肯定日菲瓜分台灣，營造「政府喪權辱國」的印象。第三、對國人情感帶風向：以「白嫖」、「瓜分」等強烈情緒化詞彙，繞過理性分析直接激發憤怒。第四、混淆事實真相：將「宣布啟動談判」直接轉為「談判結果生效」。

國安人士表示，依據《維也納條約法公約》規定，類似日菲這種雙方的議定，自始就無法對第三方產生拘束力，而更重要的是，一直以來只有中國覬覦台灣領土與領海，台灣與日本、菲律賓兩國都分別有相關協定，日本跟菲律賓要坐下來談，當然是肯定，「不肯定日菲對話，難道要肯定中國每天軍機、軍艦、海警船不斷襲擾島鏈周邊國家？」

經事實查核機構《MyGoPen》調查，日菲雙方根本還沒啟動討論，根本沒有也不可能公布任何劃分海域邊界的官方地圖。（記者蘇永耀翻攝）

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