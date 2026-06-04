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    首頁 > 生活

    猛！彰化飲料店女員工徒手抓蛇 民眾高喊「要加薪」

    2026/06/04 22:59 記者劉曉欣／彰化報導
    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    彰化縣秀水鄉彰水路一家飲料店今天（4日）突然有蛇跑到騎樓，有的民眾看到都嚇到了，女員工則是態度淡定，原本就戴著的手套，再拿著抹布，直接就要徒手抓蛇，一把就將蛇給制伏了，讓民眾都說，老闆應該要加薪。

    林姓民眾表示，這條小蛇先在飲料店門口出現，隨後又跑到隔壁，店員就追到隔壁，結果小蛇又跑回來飲料店，正當大家都很害怕時，這位女員工突然就用手要去抓蛇，先是抓到後想要把蛇用力甩到昏，不料又讓蛇從手中溜走，女員工超級勇敢，再次徒手抓蛇，這次終於抓到了，還把蛇送到秀水消防分隊。

    彰化縣動物防疫所證實女員工所抓的蛇是原色玉米蛇，也是無毒寵物蛇，成年玉米蛇的長度約1.2米到1.8米，原生種為橘黃色．具有帶黑邊的橘紅色豹斑蛇屬特有花紋。

    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    徒手抓蛇！彰化縣秀水鄉一家飲料店女員工展神功。（林政則提供）

    彰化縣動防所證實飲料店女員工所抓的玉米蛇無毒，已送到秀水消防分隊。（民眾提供）

    彰化縣動防所證實飲料店女員工所抓的玉米蛇無毒，已送到秀水消防分隊。（民眾提供）

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