價格低到吃土 果農：韓國瑜最好是每天都在想芭樂

2019-04-01 19:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國瑜今天面對記者提問「中共軍機繞台的看法？」打高空回應說，「我整天都在想芭樂的問題」，此回應卻剛好打到全台芭樂農的痛處？因為芭樂產地價格自過年後每台斤約35元一路盪到現在的5、6元，農民血本無歸，哀歎「既然韓國瑜有在想芭樂，為什麼那麼久了？芭樂價仍無起色？」

早在上週韓國瑜出訪中國推銷農產品時，彰化縣就有芭樂農在網路上說，「去年（芭樂價）在怎麼爛也沒有爛到這種價錢，王（惠美）縣長拜託你請韓國語（瑜）幫我們賣芭樂好了，農民都快死了」引發網友熱烈回應。

農民諷刺說，「韓國瑜最好是每天想芭樂」，芭樂的價格是不分南北，台灣最大的芭樂產區正是高雄燕巢，如果真的很厲害，就幫燕巢的芭樂賣出去，國內的價格自然上來。

記者今天到溪州鄉產區，鄭姓農民說，這是近10年來最低的價格，去年3月均價每台斤約25元，今年3月均價只剩6、7元，過去每年最低的價格都出現在夏季盛產期，天氣熱盛產，芭樂品質低，價格自然低很正常，但今年卻一反常態，連春天出產的芭樂的價格都盪到谷底，真是「史無前例」。

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