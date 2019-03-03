水果界綠寶石！彰縣「北漂」搶攻市占率

2019-03-03 12:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台每6顆芭樂就有1顆來自彰化縣，說彰化縣是芭樂的故鄉一點都不為過，值此「綠寶石」珍珠芭樂盛產期，彰化縣政府配合農業委員會農糧署輔導各縣市政府行銷國產安全農產品，每週六、日在台北希望廣場辦理農產品市集活動，這次228連續假期，縣府不缺席，主打「彰化優鮮芭樂」，顆顆飽滿亮綠的芭樂擺上架，吸引消費者青睞。

在市集活動中，為強調芭樂的口感和多元料理，縣府農業處長陳炳森、農糧署中區副分署長林美華、明道大學餐飲管理學系關保祐教授，在場示範芭樂創意料理，過程中穿插明道大學餐飲管理學系學生表演芭樂料理走秀，炒熱會場氣氛，吸引人群目光。

農業處長陳炳森說，彰化縣地質氣候相當適合種植芭樂，全縣種植芭樂面積超過1000公頃，佔全台總種植面積約17％，產量高，芭樂品種很多，縣內品種以珍珠芭樂為主，主要產地為濁水溪灌溉系統的溪州鄉、社頭鄉、二水鄉以及員林市，接受濁水溪帶來的肥沃黑土滋養，造就彰化縣芭樂顆顆飽滿亮綠、果香清新、口感爽脆，稱得上是彰化縣的「綠寶石」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/