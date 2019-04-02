崩盤？高雄美濃大圳驚見不少芭樂載浮載沉

2019-04-02 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日芭樂崩盤，農民叫苦連天，昨一名網友拍下高雄美濃吉洋里水圳中被丟棄一整排的芭樂，並將照片PO上網直呼：「農民辛苦種的芭樂都倒水溝了！」

網友將水圳中傾倒滿滿芭樂的畫面PO到「爆料公社」上並寫道「來美濃晃晃，看到水溝都是芭樂，路旁阿嬤應該覺得很浪費，農民辛苦種的芭樂都倒水溝了！高雄怎麼了？韓市長不是接很多訂單了~唉！」引起網友討論，紛紛回應「那些芭樂都發黃了快爛了」、「這可以開罰吧」、「有包裝，應該是店家丟的！」、「是賣不完爛掉的嗎？」

據《聯合報》報導，照片裡原在水圳中的芭樂都被大水沖到下游去了，水道上僅殘留包水果的塑膠套，對此附近居民表示，近期芭樂價格崩盤，好的時候一斤才4塊錢，這些被丟棄的芭樂似乎是品質較差的次級品，可能是賣不出去才隨便丟棄。

報導指出，這處被棄置芭樂的水圳為灌溉水圳，附近正好有農地是種植芭樂，不過仍得調查是何人隨意將芭樂丟棄在內，對此美濃區農會總幹事鍾清輝表示，今日派人前往勘查時芭樂已被水沖走，將會設法調查是何人所為。

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