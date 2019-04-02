國造重型魚雷計畫可望重啟 2025與國造潛艦同步成軍服役

美國已同意售台MK48 MOD6重型魚雷（如圖），但時程大幅延後，軍方可望重啟中科院的長程重型魚雷研製計畫。（圖取自美國雷神公司網站）

2019-04-02 11:20

〔記者羅添斌／台北報導〕潛艦國造的首艘艦預計在2024年3月下水，2025年成軍，根據軍方高層官員透露，為讓國造潛艦具備強大戰力，避免重要武器裝備供應生變等考量，中斷10餘年之久的「長程重型魚雷研製計畫」，可望重新啟動，讓國造長程重型魚雷可以與首艘國造潛艦同步成軍部署。

官員今天指出，「長程重型魚雷研製計畫」是由中科院執行，在前總統陳水扁任內就已有具體研製成果，並且研製出一批數枚的長程重型魚雷，速度可達到40節，也符合參謀本部提出的規格要求，但當時參謀本部認為整體可靠度不夠，執意要向美國採購，國造重型魚雷計畫因此受挫，研製計畫也停擺。

官員表示，中科院「長程重型魚雷研製計畫」稱為「亢龍計畫」，在扁政府時期受挫後，專案研發人員都回到各自的系所，連位在左營的專案測試用營區也遭到封閉，在蔡政府力推潛艦國造政策的同時，為了讓國造潛艦同時具備自主性的重型魚雷，軍方就在思考是否重啟「長程重型魚雷研製計畫」，官員樂觀地說，現在就是重啟「亢龍計畫」最好的時機。

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