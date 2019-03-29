北京施壓國際廠商 潛艦國造曾有數案止步重來

2019-03-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨召開潛艦國造案秘密會議，有與會者透露，軍方在會中坦承，潛艦國造合約設計階段時，有廠商遭中國打壓，導致幾個案子止步重來。這也是軍方為何將「潛艦國造」案列為非常機密的原因之一。

擔任會議召委的民進黨立委王定宇表示，潛艦國造案受到中國的壓力「很大」，其一是中國試圖阻止我國造艦，也曾使某些廠商在來台參與計畫前一天退縮，但他無法透露是哪個國家的哪個廠商。其二是，潛艦國造案為避免拉法葉艦、慶富獵雷艦案弊端，除未經過代理商外，軍方亦逐一查證每個商源的財力與經歷，但也有軍火商試圖釋放假訊息破壞此案，而他懷疑，軍火商是透過中國進行破壞。

為使潛艦國造案順利進行，王定宇表示，我國須做到二件事：其一為全案極度保密；其二為「備援」，也就是同一項裝備或原料的國家級輸出許可，不會只有一份，且「備援」的來源國也不同。

有與會人士私下透露，在場立委亦關心潛艦國造合約設計階段，是否有遭遇困難？軍方回答，中國確實有在打壓此案，這也是潛艦國造案列為非常機密的原因。

該人士透露，潛艦國造曾有幾個案子遭中國打壓，因此「停掉又重來」，甚至是在已經講好談約後，廠商卻不來台、不敢簽約，且不只一個國家。

另對於相關人員保密問題，該人士也說，有立委在場質疑，中國除了可以「擋」我方，甚至可以循我方商源，買下一份零組件並研究規格、參數，軍方雖稱都有和廠商簽保密協定，但不見得能百分之百防範。

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