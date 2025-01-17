苗栗7.7度！今晨14縣市跌破10度 下週東北風接力吹整週

今天持續受大陸冷氣團影響，再加上輻射冷卻影響，各地清晨低溫普遍只有10至13度。今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為7.7度，連江縣南竿鄉也只有6.4度。另外金門縣、台東縣、新竹縣、台南市、嘉義市等12縣市今晨也都出現10度以下低溫。（資料照）

2025/01/17 07:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（17日）持續受大陸冷氣團影響，再加上輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨低溫普遍只有10至13度。今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為7.7度，連江縣南竿鄉也只有6.4度。另外金門縣、台東縣、新竹縣、台南市、嘉義市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市、台中市等縣市今晨也都出現10度以下低溫，氣象署也對全台18縣市發布低溫特報，提醒新北市、宜蘭縣有持續出現10度左右或以下氣溫的機率，其餘16縣市也有可能出現10度以下氣溫。

氣象署指出，今日北部、宜花地區及澎湖、金門白天高溫約16至18度，中南部及台東高溫約20到23度，日夜溫差大，馬祖整天8至12度。至於今日天氣方面，各地為多雲到晴，僅東半部沿海有零星降雨機率。

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沿海天氣方面，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別注意安全。

氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

下週日各地早晚偏涼，台灣北部有中層水氣通過，凌晨至上半天在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週一起東北季風增強，下週二持續受東北季風影響，下週三起至下週四東北季風減弱，預估這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週五至下週日台灣附近大致為東北風的環境，早晚稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 17 12 ~ 20 12 ~ 21 13 ~ 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為7.7度，連江縣南竿鄉也只有6.4度。氣象署也對全台18縣市發布低溫特報，提醒新北市、宜蘭縣有持續出現10度左右或以下氣溫的機率，其餘16縣市也有可能出現10度以下氣溫。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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