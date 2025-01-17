為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    平均2.5個月！ 軍公教年終獎金今天入帳

    軍公教年終工作獎金今（17）日入帳，而除有1.5個月年終獎金外，軍公教還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員可領到2.5個月的獎金。 （資料照）

    軍公教年終工作獎金今（17）日入帳，而除有1.5個月年終獎金外，軍公教還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員可領到2.5個月的獎金。 （資料照）

    2025/01/17 06:35

    〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教年終工作獎金今（17）日入帳，除有1.5個月年終工作獎金外，還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員總計可領到2.5個月的獎金。

    根據「2024年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金春節前10日（2025年1月17日）一次發給。但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分，可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間，與公教差不多。

    在考績獎金部分，全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳。依規定，甲等考績者可以領到1個月考績獎金，加上1.5個月年終獎金，總計可領到2.5個月的獎金。至於乙等考績者，考績獎金雖只有0.5個月，加上年終獎金，也可領2個月的獎金。

    根據年終工作獎金發給注意事項，各機關考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也依規定核發年終獎金。

    至於軍公教今年加薪3%的部分至今尚未入帳，行政院人事總處日前曾解釋，由於總預算案尚在立法院審議，軍公教加薪3%部分，需待總預算三讀通過後，再依照行政程序處理回溯發放，也就是1月加薪的3%會在事後補發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播