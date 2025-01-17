平均2.5個月！ 軍公教年終獎金今天入帳

軍公教年終工作獎金今（17）日入帳，而除有1.5個月年終獎金外，軍公教還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員可領到2.5個月的獎金。 （資料照）

2025/01/17 06:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教年終工作獎金今（17）日入帳，除有1.5個月年終工作獎金外，還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員總計可領到2.5個月的獎金。

根據「2024年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金春節前10日（2025年1月17日）一次發給。但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分，可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間，與公教差不多。

請繼續往下閱讀...

在考績獎金部分，全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳。依規定，甲等考績者可以領到1個月考績獎金，加上1.5個月年終獎金，總計可領到2.5個月的獎金。至於乙等考績者，考績獎金雖只有0.5個月，加上年終獎金，也可領2個月的獎金。

根據年終工作獎金發給注意事項，各機關考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也依規定核發年終獎金。

至於軍公教今年加薪3%的部分至今尚未入帳，行政院人事總處日前曾解釋，由於總預算案尚在立法院審議，軍公教加薪3%部分，需待總預算三讀通過後，再依照行政程序處理回溯發放，也就是1月加薪的3%會在事後補發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法