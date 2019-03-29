潛艦國造採X型尾舵 2024首艘下水

2019-03-29

輸出許可全數取得 將進入細部設計

〔記者涂鉅旻／台北報導〕潛艦國造案進展順利，立法院外交及國防委員會昨邀國防部長嚴德發等人出席「潛艦國造」案秘密會議，釐清全案執行進度與輸出許可取得情形。嚴德發會後受訪表示，軍方取得該案「合約設計」階段全數輸出許可，接著進入「細部設計」階段，產製藍圖、取得裝備並建造原型艦，預計二○二四年下水，目前進度一切正常。

由於潛艦國造機密層級相當高，外界難以得知原型艦設計與構型，但擔任會議主席的民進黨立委王定宇昨透露，國造潛艦尾舵構型原有「十字舵」和「Ｘ型舵」二種，經合約設計階段數度更改後，軍方已確定採「Ｘ型舵」。他強調，此為經軍方授權可透露內容。

嚴德發：潛艦國造進度正常

根據軍方規劃，潛艦國造「合約設計」階段告一段落後，近期至明年九月將執行造艦重要前置作業「細部設計」，屆時將確定潛艦藍圖、裝備與材料，隨後進行造艦，原型艦預計二○二四年第一季下水，全案預算共計約五百二十三億元。

軍方在去年十二月透露，我國已取得「潛艦國造」原型艦主、次裝備輸出許可，因此立院外交及國防委員會要求軍方在昨日提出合約設計相關文件供立委查驗。雖部分零組件採商售，不須國家級輸出許可，但軍方與相關單位已確定取得所有相關文件。

王定宇昨表示，第一階段「合約設計」的輸出許可經檢視完畢後，軍方啟動「細部設計」工作，須根據合約設計階段取得的輸出許可，在細部設計階段取得裝備、零組件，並取得第二階段「裝備輸出許可」，立院待明年九月「細部設計」告一段落後，將再度檢視進度。

嚴德發表示，「合約設計」階段的輸出許可，可說是取得後續裝備輸出許可的前置作業，而根據相關團隊向他提出的報告，建造潛艦的其他國家拿到合約設計輸出許可後，目前尚無拿不到裝備輸出許可的案例；國防部對潛艦國造案「當然有信心」，進度一切正常，盼如期、如質完成相關進度。

據了解，「潛艦國造」案保密層級相當高，光我國簽署保密協定和深度列管的專業技術人員就多達七、八十人，如加上外籍顧問，人數則更多。

潛艦國造大事記

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