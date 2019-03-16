立委補選 民進黨守住2席 國民黨僅攻下1席

2019-03-16 19:33

〔記者陳昀／台北報導〕新北三重、台南、彰化、金門今天完成4席立委補選，中選會晚間宣布最高票者分別為余天、郭國文、柯呈枋、陳玉珍，19日將審定選舉結果並公告當選名單；這次藍綠兩黨都力拚守住各自2席，更因為「韓流」席捲全台，讓國民黨喊出「坐二搶二」，未料綠營守住原本兩席、國民黨在金門又翻盤，由脫黨參選的陳玉珍以黑馬之姿拿下。

此次立委補選，除了新北是因為前立委高志鵬因案入獄依法解職，台南、彰化、金門都是因為原任立委黃偉哲、王惠美、楊鎮浯去年底當選縣市首長辭職必須補選，國民黨、民進黨原本各有2個席次，目前立法院4個黨團以民進黨團67人最多、國民黨團32人次之，這次完成補選後，民進黨立委增至69人、國民黨則33人。

中選會表示，這次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率部分，新北市第3選舉區為42.10％，台南市第2選舉區為44.53％，彰化縣第1選舉區為36.59％，金門縣選舉區則只有21.21％，中選會下午5時56分完成計票。

中選會公布各區開票結果如下：

新北市第三選區（三重、蘆洲）有無黨籍蘇卿彥、國民黨鄭世維、民進黨余天共3人角逐，余天以5萬6888票獲勝，鄭世維則以5萬1127拿下第二高票，蘇卿彥1303票。

台南市第二選區（七股、佳里、麻豆等14區）有6人參選，主要由國民黨謝龍介、民進黨郭國文廝殺，郭國文雖面臨陳筱諭脫黨參選壓力，最終仍以6萬2858票取勝，謝龍介以5萬9194票拿下第二高票，其餘無黨籍候選人分別為陳筱諭1萬0424票、楊筱如492票、吳炳輝350票、、徐國棟269票。

金門縣選區同樣6人參選，民進黨並未派人、國民黨徵召前議長洪麗萍挑戰，但脫離國民黨的前縣議員陳玉珍，以及無黨籍的前縣議員陳滄江、前金湖鎮長蔡西湖都來勢洶洶，最後由陳玉珍以7117票當上「金門第一位女立委」，陳滄江6020票、洪麗萍5681票、蔡西湖5175票緊追在後，還有盧冠宇570票、洪志恒（金門高粱黨）240票。

彰化縣第1選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為國民黨柯呈枋4萬7835票、民進黨黃振彥4萬1946票、無黨籍紀慶堂2022票。

中選會表示，此次補選當選人的任期，將至第9屆立法委員任期屆滿日為止。

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