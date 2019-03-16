立委補選保2 羅文嘉：民進黨沒贏僅暫時止血

2019-03-16 19:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立委補選結果出爐！民進黨在大環境艱困加上內部分裂狀況下，守住新北市、台南市兩席立委。民進黨秘書長羅文嘉多次在記者會中強調，「民進黨沒有贏，只是暫時止血。我們確實有得到信心也感到有一些喜悅，但我們不需要慶祝。」民進黨會去整合不同理念的個人、組織、政黨，一起前進。他也特別感謝了太陽花學運領袖林飛帆。

民進黨今天晚間召開記者會，秘書長羅文嘉針對立委補選結果發表談話，並接受媒體訪問。

羅文嘉指出，台灣選民給民進黨機會，也給民進黨溫暖，這樣的溫暖在此時此刻很重要，因為需要一個像民進黨這樣堅守台灣民主價值的政黨，為台灣守住世世代代的民主生活方式，他代表民進黨深深感謝台灣選民，給民進黨溫暖力量，讓民進黨在未來一年，暫時不會覺得孤單，民進黨會去整合不同理念的組織、個人、政黨，一起前進。

而民進黨這次在台南面臨家族頗有地方實力的陳筱諭脫黨參選，羅文嘉雖然未特別指明台南，不過特別感謝了3個補選區域的地方公職幹部，最後可以放下個人恩怨，派系競爭，「這樣的過程再次告訴我們，個人事小，國家事大，為了共同的未來，所有個人恩怨，都是可以被放下的，只有放下來我們才能追求真正勝利。」

至於被外界解讀這是民進黨為2020總統立委大選準備，羅文嘉則表示，這次準備時間很短，但應該可做得更好，應該結合更多黨派和不屬於政黨的朋友，他也特別感謝林飛帆從台南到三重為余天站台，林飛帆說他站在那裡，不是為了余天，不是為了民進黨，而是為了守護台灣民主。

羅文嘉說，民進黨就像是驅動程式，未來要去驅動更多對台灣有愛、要跟中國極權對抗的朋友，驅動他們整和他們一起站出來，「這是未來真正贏的關鍵」。他也坦言，過去民進黨會沉浸在自己選戰是否勝利的氛圍，久了之後跟社會產生隔絕，現在要重新把連結建立起來，這不是大選戰略，這只是一個開始。

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