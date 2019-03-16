賴清德擋住「韓流」！國民黨無法突破台南防線

2019-03-16 18:52

〔記者唐在馨／特稿〕台南市第二選區立委補選，民進黨的郭國文以3664票的差距打敗來勢洶洶的國民黨籍謝龍介，連續三週陪著郭國文掃街拜票，甚至穿著雨衣扭傷腳也不中斷的前行政院長賴清德，可以說是吸引綠營票回流的最強王牌，而前總統陳水扁出聲力挺，總統蔡英文及黨主席卓榮泰出手化解黨內分裂並團結一致，則是讓郭國文定住軍心，贏得勝利的臨門一腳。

反觀空降到這一塊過去號稱是全國最綠選區的謝龍介，先前因為有著綠營分裂隱憂，再加上去年1124大選後，全國韓流氣勢正旺，原本各方信心十足，要「終結」台南多年來立委全部是民進黨拿下的局面，但選戰最後關頭，「柚農簽合約」事件引發假新聞疑慮，他請來的韓國瑜本身在高雄也頻生爭議話題，這都讓過去對國民黨本就不信任的台南二選區選民產生危機意識，雖然謝龍介的得票數只差3664票，得票率也大幅突破過去國民黨的成績，雖可解讀為「雖敗猶榮」，但讓國民黨去年縣市長大勝的的氣勢，從高雄一舉阻斷在台南這一席，並讓國民黨在雲嘉南的立委席次仍舊抱蛋，應也可以視為謝龍介及韓國瑜的「雙輸」。

至於脫黨參選的陳筱諭，雖本主打前總統陳水扁牌，但最後關頭阿扁父子都力挺郭國文，最後一天她雖然拿到台北市長柯文哲的錄影加油，但選情激烈，藍綠選票各自棄保，靠著本身基層組織票拿到10424票，但也無力回天，而這是否代表藍綠對決下，繼北市立委補選後，再次顯現第三勢力沒有空間？恐怕也值得觀察。

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