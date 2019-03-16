一張圖秒懂！彰化立委補選 輸贏關鍵在...

2019-03-16 18:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選結果出爐，由國民黨柯呈枋拿下47835票勝出，民進黨黃振彥只拿下41946票，以領先5889票贏得立委補選。

彰化縣立委第一選區共有六鄉鎮，分別是和美、伸港、線西、鹿港、福興、秀水，由於黃振彥是前鹿港鎮長，因此，這次選舉在鹿港大贏對手，福興則是小贏，但其它鄉鎮都輸，尤其是柯呈枋的伸港家鄉，票數都不到柯的一半。

柯呈枋輸掉鹿港、福興，但鹿港所輸的4000多選票，剛好和美補上了，連線西領先約1000票，都剛好可以補福興的落後；但伸港鄉親大團結，足足贏了對手約4400票，再加上秀水由當地大老李元在操刀整合，又領先對手約2000票，奠定勝利的基礎。

正因為黃振彥在鹿港基本盤沒有贏超過5000票，再加上福興只有小贏，秀水又輸了2000票，造成無法補上和美區的輸面，無法挽回敗選的結果。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，這次敗選因為黃振彥妻子參選縣議員，衝擊秀水原有的團結，再加上中央執政未來應該要以民意來調整，尤其是接下來的立委提名，應該以優秀人才為優先，才能打贏選戰。

黃振彥在宣布敗選時強調，輸了就是輸了，這是個人努力不夠，他認為大環境確實對選舉結果有所影響，未來他的服務團隊能會繼續為鄉親服務。

這次選舉投票率為36.59％，比預期略高，一般認為是因為今天天氣良好，也讓選民提高投票率。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，這次勝選是因為候選人個人的學經歷都很優秀，再加上從中央到地方的團結整合，才能打贏這次選戰。

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