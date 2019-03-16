藍營慶幸金門沒變綠：台南、新北綠鐵板已翻鬆

2019-03-16 18:27

〔記者施曉光／台北報導〕針對今晚新北、彰化、台南、金門四席立委補選結果，國民黨組發會主委李哲華表示，原本該黨期待能守二（彰化、金門）搶二（台南、新北），但遺憾最後沒能搶下台南、新北，金門又沒有守住，所幸原本最擔心金門會被過去是綠營的候選人陳滄江以無黨籍身分奪走，最後並沒有發生。

李哲華並指出，雖然輸了台南、新北，但這兩個地方黨部與候選人都已經努力投入，由於投票率未達原期待的四成五，所以沒有翻轉成功，而且台南市原本寄望綠營分裂沒有奏效，加上綠營府院黨全力輔選下，有此成績已經算是不錯了，他並認為，這兩個選區原本鐵板一塊的土壤，經過這次補選，已經完全被翻鬆開來，國民黨未來仍有很大的發展機會。

至於金門縣部分，李哲華表示，國民黨最怕的結果就是讓陳滄江當選，因此原先主攻對象就是陳滄江，並評估與國民黨候選人洪麗萍呈五五波，未料兩人廝殺情況下，反而讓第三者的無黨籍候選人陳玉珍得利，這次金門補選的投票率太低也是原因之一，導致洪麗萍的票源沒有全部開出來。

國民黨發言人歐陽龍則表示，國民黨雖然只保住了既有的彰化縣一席，另外三席沒有達成預期效果，但黨中央除了感謝四位黨籍候選人的積極盡力，並對於他們能在五、六十天的選舉期間達到這樣的選舉效果，仍抱持非常大的肯定，同時也要感謝這些選區中支持國民黨的鄉親。

他強調，選舉瞬息萬變，民心更是日日思變，國民黨並不會以去年九合一的勝利為傲，也沒有驕傲的本錢，如何繼續貼近民意，了解民心所在，是國民黨未來會繼續努力的事情，而且明年總統大選絕對會盡一切的努力與力量，推出最好的立委與總統、副總統候選人。

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