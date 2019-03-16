立委補選》余天宣布當選：拜託全國人民再給民進黨一次機會

2019-03-16 18:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員選舉，民進黨候選人余天票數穩定領先，國民黨候選人鄭世維5時許已在競選總部宣布敗選，余天下午5時30分則在妻子李亞萍陪、民進黨主席卓榮泰陪同下，走上競選總部外的舞台，發表勝選感言。

余天說，民進黨去年輸很慘，有在反省，現在要從三重開始，民進黨要拜託全國人民再給民進黨一次機會。

立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌也在下午5時43分送上賀卡、三本「議案審議─立法院運作實況」等法規至余天競選總部，由主持人向台下支持者展示，引起台下陣陣歡呼。

余天也感謝卓榮泰，表示黨主席這次幫助很多，全部動員，第二個要感謝的是在地的議員，陳啟能、李余典、李坤城、李倩萍，以及擔任總幹事的鄭金隆。所有民進黨的議員團結起來才能打贏這戰。

余天說，之前被韓國瑜嚇到，但這次選舉，感受三重人最溫暖，「用熱情的心溫暖的手，就能抵抗寒流。」

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