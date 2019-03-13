政院整合綠委拍板聚眾鬥毆修法 明提報院會通過

2019-03-13 20:28

〔記者李欣芳／台北報導〕街頭鬥毆頻傳，行政院長蘇貞昌指示修法，行政院經跨部會協商，今天並進一步整合民進黨立委的意見，敲定政院版的修法，將放寬刑法「公然聚眾」的認定標準，未來只要超過3人就算聚眾，但將限縮在「鬥毆」才法辦，若屬集會遊行表達意見則不在公然聚眾的認定標準，3人以上聚眾鬥毆的罰金將大幅提高到10萬元。

據悉，鑑於現行公然聚眾不論動手或未動手，罰金才300元，不符當前社會經濟狀況與比例原則，刑事局希望透過修法將罰金大幅提高，以重罰滋事者。

行政院院會將在明天通過法務部提報的「刑法修正草案」，鑑於刑法妨害秩序罪章中第149條聚眾不解散罪，以及第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，因以往定義上有不同看法，已造成警方執法的困難，經跨部會協調，法務部決定進行刑法妨害秩序罪章修法。

警政署認為，若僅以「社會秩序維護法」的行政罰又無法阻止歪風，因此建議修法，將「公然聚眾」構成要件應明確定義，3人以上就算聚眾。

由於修法要經立院通過，政院連日來也聯繫並整合相關民進黨立委的意見，知情官員表示，據他了解，法務部這次修法放寬「公然聚眾」的認定標準，但將限縮在「鬥毆」，盼外界不要誤解為集會遊行也要法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/