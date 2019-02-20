司法院擬廢測謊證據力 公聽會質疑聲浪不斷

2019-02-20 23:49

〔記者吳政峰／台北報導〕測謊爭議多，司法院決定修「刑事訴訟法」160條，納入「測謊之結果，不得作為證據」條款，20日為此召開公聽會聽取各界意見，現場正反意見均有，但學界與實務界人士的質疑聲不小，司法院將把這些意見列為修法參考。

支持修法的台大法醫研究所教授李俊億指修正案「進步」，並批評台灣可能是世界上運用測謊最多的國家，江國慶和呂介閔案就是最慘痛的例子，為了避免測謊影響審判正確性，應在前端就立法禁止，才不會引發之後的冤獄。

不過，測謊專家、汐止分局長林故廷則表示「世界上不存在百分百證據」，以陳龍綺冤案來說，就是受到DNA鑑定影響，但難道就不採認此技術了嗎？司法的問題在於如何使用測謊。

林故廷說，透過科學儀器的測謊，比漫無標準的「創傷壓力症候群」精神鑑定更加嚴謹，經過100多年精進建立的標準作業程序，刑事局現在的平均準確度高達96.56%，而美國20個州與日本亦肯認測謊可當證據，修法應朝設「司法科學鑑定審查委員會」來補強制度及監督的不足，而非禁用。

最高檢調辦事檢察官陳瑞仁提醒，測謊也可能對被告有利；台中地檢署主任檢察官林忠義質疑，難道被告發動的測謊就可以不保護嗎？多一點科學證據供法官參考不好嗎？並指公聽會沒有邀請被害人團體到場，令人遺憾。

政大法律系教授許恒達則說，德國不會直接否定測謊結果，我國要立法直接禁止「太強烈」；中正大學法律學系副教授黃士軒認為，法官開庭也會以察言觀色判斷被告或證人是否說謊，但測謊至少是透過儀器做出的結果。

測謊證據力長期被正反雙方爭執，直到測謊專家、前調查局專員李復國對江國慶、呂介閔、空軍桃園基地彈藥庫失竊等案做的測謊爆出瑕疵，司改國是會議也曾就此多所討論，司法院終出手修法，期能避免冤案再度發生。

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