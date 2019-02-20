測謊不得當證據？ 司法院今召開公聽會激辯

2019-02-20 10:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院擬修《刑事訴訟法》160條，增設「測謊之結果，不得作為證據」規定，引發法界熱議，草案於今（20）日下午2點半召開公聽會，廣納各界意見，預期屆時正反雙方將有唇槍舌戰，而司法院強調這不是最終定案，將把討論結果納入修法參考。

司改國是會議曾就測謊能否當證據激辯多次，最後做成「整合法醫、測謊、科學鑑識等科學鑑定機制，提升科學辦案的技術與應用，強化司法發現真實的能力」等結論，為此，主掌刑訴法的司法院召開多次修法會議，擬出上開條文。

司法院表示，修法主因為上次開公聽會時，多數的與會專家認為不同時間所做的測謊，可能受到受測者的激憤、疾病、高度冷靜、自我抑制、人格特質等因素影響，而有不同的結果，欠缺可再現性，證據能力不宜當作認定犯罪事實。

司法院解釋，草案僅排除測謊在犯罪事實的證據能力，檢警仍可把測謊當作偵查手段，藉以排除或指出犯罪方向，另外，測謊結果也可以當作爭執被告、被害人、或證人陳述證明力的彈劾證據。

司法院指出，測謊是否有證據力，最高法院目前有兩派學說，一派認為測謊沒有可再現性，即對同一個人重複測謊未必得到相同結果，無從檢驗正確性，因此不可當成科學證據，甚至應完全排除；另一派認為測謊在一定的嚴格要件下，具有證據能力，可作為審判參考，但不得當成唯一或絕對依據，是否可採，仍應由法院斟酌、取捨及判斷。

根據最高法院98年度台上字第2345號判決指出，測謊有無證據能力在刑訴法中並無明文規定，但實務上如果包含以下五大測謊基本程式要件，就可具備證據能力，但不能使用鑑定結果，作為證明犯罪事實存在與否之唯一證據，法院仍應調查其他證據，以察受測謊人所述是否與事實相符。要件分列如下：

1、經受測人同意配合，並已告知得拒絕受測，以減輕受測者不必要之壓力。

2、測謊員須經良好之專業訓練與相當之經驗。

3、測謊儀器品質良好且運作正常。

4、受測人身心及意識狀態正常。

5、測謊環境良好，無不當之外力干擾等要件。

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