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過橋後「突然不講話」狂飆 宜蘭駕駛連闖紅燈釀1死3傷

黑色轎車6日行經礁溪鄉礁溪路二段，闖紅燈撞飛紅色機車。（記者蔡昀容翻攝）

黑色轎車6日行經礁溪鄉礁溪路二段，闖紅燈撞飛紅色機車。（記者蔡昀容翻攝）

2024/03/07 10:54

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉礁溪路昨（6日）晚連續發生2起車禍，47歲李姓駕駛開著黑色轎車載2名友人前往礁溪，途中卻突然加速，面對友人勸說也毫無反應，開進機慢車道，先是闖紅燈撞飛一輛機車，造成一對男女受傷，過了30秒，於500公尺遠的路口，再撞2輛停等紅燈的機車，釀1死1傷。整起事故共1死3傷。

李男昨晚開黑色Toyota轎車，從宜蘭市載兩名友人到礁溪鄉的飯店投宿，一路上有說有笑，也正常駕車，但過了宜興橋，李男卻突然安靜不講話，油門越踩越重，越開越快，友人不斷勸說「開慢點」！李男卻毫無反應，不但開進機慢車道，還闖紅燈。

黑車北向行經礁溪路一段時，撞倒1輛停等紅綠燈的藍色機車，28歲林姓男騎士和32歲游姓女乘客倒地，腳部受傷；黑車沒有減速，繼續往前衝，相隔約30秒，黑車行經礁溪路二段時，再撞2輛停等紅燈的機車，其中46歲吳姓紅色機車騎士噴飛，傷重不治，24歲林姓金旺騎士，腿部受傷。

黑車撞擊力道猛烈，擋風玻璃碎裂，車頭全毀；紅色機車零件碎片四散50公尺長的路口，超市袋裝蔬菜被甩在地上，盒裝雞蛋碎裂在地，現場滿目瘡痍。

李男有服用高血壓藥物，酒測值0，生活和交友單純，事發之後，他精神恍惚，全身發抖，自稱不知道事故怎麼發生的，同行友人也疑惑不解。警方訊後依公共危險及過失致人於死罪嫌，將李姓駕駛移送宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭縣礁溪路二段6日黑色轎車撞機車，擋風玻璃碎裂。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣礁溪路二段6日黑色轎車撞機車，擋風玻璃碎裂。（記者蔡昀容攝）

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