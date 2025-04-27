鄭正鈐僱移工上凱道？ 他爆料：幕僚身兼人力仲介董事長

戴振博表示，鄭正鈐國會辦公室陳昭彰執行長擔任「台力人力國際有限公司董事長」，不知道鄭正鈐是忘了還是不敢想起來？（圖擷取自戴振博臉書）

2025/04/27 07:44

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鄭正鈐稱426移工上凱道只是送帽？ 林志潔：從新竹集結上車

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白陣營昨日（26日）在凱道發起426集會活動，有直播主發現現場有外籍移工集體參加，並頭戴藍委鄭正鈐的帽子，聲稱是有「大哥哥載來的」，被懷疑是僱用移工湊人數。鄭正鈐昨回應，當天部分參與者是持有身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與也無違法情事。新竹雙罷總部領銜人戴振博在臉書反駁鄭的說法，強調：「大多都是語言不通的外籍移工，是外籍配偶瞬間失憶，還是二代突然不會講中文？」

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針對外界質疑僱用移工湊數，鄭正鈐透過聲明指出，426活動是民眾自發性參加，活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，便在現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查，此外，當天部分參與者是持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。

戴振博對此表示，鄭正鈐說現場的是「外籍配偶與二代」，但街訪影片都拍得清清楚楚，大多都是語言不通的外籍移工，「是外籍配偶瞬間失憶，還是二代突然不會講中文」？戴振博續指，鄭正鈐國會辦公室陳昭彰執行長「剛好」擔任「台力人力國際有限公司董事長」，不知道鄭正鈐委員是忘了還是不敢想起來？

戴振博指出，鄭正鈐嘴巴說沒動員，實際上卻是破綻滿天飛，連造勢還需要出動外籍大軍幫忙湊人數，可見其在新竹市有多顧人怨。戴振博也向新竹市民喊話：「新竹市民真的該問問自己，要不要繼續讓這種只會作弊、撒謊、丟臉的人，當我們的立法委員？」

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