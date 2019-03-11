3人即公然聚眾？法務部：還須再研商

2019-03-11 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕刑事局針對近來街頭鬥毆頻仍，擬提出修法建議，放寬刑法對「公然聚眾」的認定標準，未來只要超過3人就算聚眾，對此，法務部政務次長陳明堂今指出，將進行刑法妨害秩序章修法，目前為部會協商階段，將使構成要件明確化，不過刑罰是否相對性拉高，還不一定。

媒體報導，針對各地群眾鬥毆事件頻傳，刑事局已完成研擬防制聚眾鬥毆罪草案，將在本週行政院會提報。

法務部政次陳明堂今在法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮後表示，主要修法問題是「公然聚眾」的定義問題，因為刑法妨害秩序章中的第149條聚眾不解散罪及第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，過去的定義實務上有各種不同看法，警方認為已造成實務面執法上有困難，若僅以社會秩序維護法的行政罰又無法阻止歪風，警政署因此主動提出修法的建議版本，提報給行政院建議「公然聚眾」構成要件應明確定義。

陳明堂說，警方版本提到如何解釋所謂的公然聚眾，刑法中在組織犯罪有立法例，聚眾是指3人以上，雖然公然聚眾可能還不至於到達組織犯罪程度，但是刑法149條及150條修法最終版本的聚眾人數到什麼程度，應有客觀的標準存在，目前在政務委員羅秉成召開的跨部會協商階段，基本的架構沒有太大不同，刑罰是否相對性拉高，還不一定。

陳明堂表示，以刑法149條聚眾不解散罪為例，現行構成要件，不是多人公然聚集起來就會被抓，構成要件是：必須有聚眾的行為、一定的人數以上，加上警方命令解散才行；現行法是警方命令三次而不解散，至於未來規定幾次，還須要再研商，並將具體構成要件明確化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/