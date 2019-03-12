修法 聚眾鬥毆「逾3人就算」

2019-03-12

社維法一併修正

〔記者楊國文、謝君臨／台北報導〕近來街頭鬥毆頻仍，刑事局提出修法建議，擬放寬刑法「公然聚眾」的認定標準，未來只要超過3人就算聚眾，內政部配合法務部修刑法，也將就社會秩序維護法一併修正，把過去模糊的地方定義清楚，只要「3人」就構成聚眾，另外過去員警要求群眾解散要舉牌3次，修正成2次，如果解散就沒事，不解散才會有刑責。

法務部政務次長陳明堂昨指出，將進行刑法妨害秩序罪章修法，目前為部會協商階段，將使構成要件明確化，不過刑罰是否相對拉高，還不一定。

內政部政務次長陳宗彥指出，統計顯示，較常發生聚眾鬥毆的場所，以娛樂場所居多，修法主要還是針對這個區塊，達到在都會區裡，如有聚眾鬥毆發生，第一線員警就能產生嚇阻效果；如果行政院相關作業來得及的話，內政部會在週四提出修法版本。

陳明堂昨在法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮後表示，刑法妨害秩序罪章中第149條聚眾不解散罪，及第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，因以往定義上有不同看法，警方認為已造成實務面執法上有困難，若僅以社會秩序維護法的行政罰又無法阻止歪風，警政署因此主動提出修法的建議版本，提報給行政院建議「公然聚眾」構成要件應明確定義。

陳明堂說，警方版本提到如何解釋所謂的公然聚眾，刑法中在組織犯罪有立法例，聚眾是指3人以上，雖然公然聚眾可能還不至於達到組織犯罪程度，但聚眾人數到什麼程度，應有客觀標準存在。

陳明堂表示，以刑法聚眾不解散罪為例，構成要件是：須有聚眾行為、一定的人數以上，加上警方命令解散才行；現行法令是警方命令3次而不解散，至於未來規定幾次，還須再研商，並將具體構成要件明確化。

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