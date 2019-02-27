修法！酒測值逾0.25沒收車輛 酒駕再犯致死最重可判死刑

2019-02-27 19:38

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部為了嚴懲酒駕，特別修正刑法公共危險罪185-3條，未來酒測值只要超過0.25mg/l，不論有沒有肇事，原則上一律沒收車輛；另在同法中新增酒駕再犯致死罪，最重可處死刑。修正案27日送行政院審議。

現行酒駕處罰規定分為行政罰與刑事罰，酒測值0.15到0.24之間為行政罰，違者可依「道路交通管理處罰條例」處罰鍰1.5萬到9萬元，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年；酒測值0.25以上者，觸犯刑法公共危險罪，未肇事者最重可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；致人於死則處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

修正案影響層面最廣的是增訂「沒收條款」，目前實務運作上，酒測值逾0.25的駕駛會被依公共危險罪移送，至於車輛，檢察官則視情節輕重再決定是否查扣；草案通過後，未來只要酒測值逾0.25，不論有沒有肇事，車輛都被視為犯罪工具，檢察官須先查扣，再向法院聲請沒收，等到刑事判決確定後拍賣充公。

根據資料顯示，2016年有5萬8388人酒駕判刑確定、2017年為5萬8332人、2018年5萬6167人，若得全部沒收這些人的車輛，法務部的贓物庫恐成世界最大的停車場，且實際上空間不足；一名檢察官認為未來可行的作法應是，在車輛貼上封條後，責付給當事人保管，如果當事人想撕開封條偷開車，就會觸犯刑法139條，最重可處1年徒刑。

不過，法務部強調，酒駕原則上沒收車輛，但若法官認為有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、該動力交通工具價值低微、或為維持受宣告人生活條件之必要者等例外情形，得不宣告沒收之。

至於酒測值0.15以上未達0.24者，現行只要繳清罰鍰就可領回車輛，據悉，主管「道路交通管理處罰條例」的交通部也擬比照刑法修正案，沒入車輛。

另外，法務部認為再犯者具實質惡意，修正案新增酒駕再犯致死與致重傷刑罰，致死可處10年以上、無期徒刑、死刑；致重傷可處5年以上12年以下徒刑；初犯者也提高刑期，致死者改為5年以上12年以下徒刑，致重傷者增為3年以上10年以下徒刑。

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