普悠瑪事故仍未究責 黃國昌轟：18條人命沒人負責

2019-03-12 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕去年普悠瑪翻車事故造成18人罹難，時代力量立委黃國昌今天在立法院總質詢砲轟，18條人命到現在沒有人負責；交通部長林佳龍備詢表示，針對事故加以釐清再懲罰，這週懲處名單送到桌上，對前任台鐵局長的記過處分，「我是沒有辦法接受」。

黃國昌指出，行政院的普悠瑪事故調查報告，連交通部長林佳龍都坦承不滿意，對於3位前台鐵局長的懲處，現在究責到哪裡？

林佳龍提及，交通部啟動行政調查，針對事故加以釐清，再加以懲罰，他對這週送到桌上的懲處建議「並不滿意」。

黃國昌追問懲處內容？林佳龍回答，是建議范局長、周局長記過處分，「我是沒有辦法接受」。

黃國昌指出，政務官應該要硬起來，18條人命到現在沒有人負責，另外司機的通聯錄音檔，台鐵和交通部不斷欺騙，一直以「錄音檔已被地檢署查扣」、「無從提出」搪塞。

「可以這樣騙嗎！」黃國昌砲轟，自己查了1個多月，最後宜蘭地檢署回文說，他們只有錄音檔備份副本，原始錄音檔都在台鐵那。

此外，遠端監視系統花1800萬元，等到事故發生後才發現整個不能用，說訊號太多看不懂，結果台鐵不是要廠商負責，而是又給廠商一筆錢，請廠商把這處理好，簡直把納稅人當提款機。

他批評，沒有做好的事情，政府沒去追究廠商責任，又開限制性招標給廠商繼續做。台鐵更花4億元做後勤管理系統，到現在沒辦法用，花4億元不能用已經很離譜，還讓台鐵後勤亂七八糟。

對此，交通部長林佳龍表示，後勤管理系統還不能上線須要檢討和解決。黃國昌不滿地說，「到底還要多久！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/