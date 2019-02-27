時隔4個月！普悠瑪家屬最沉重的告白 張加穎母：我沒有1天睡得好

2019-02-27 22:38

〔記者周湘芸／新北報導〕普悠瑪事件罹難者張加穎去年11月獲頒教育部三等教育專業獎章。隨著事件發生時隔4個月，張加穎母親今受訪仍悲傷表示，看到獎章雖然感到欣慰，但至今「沒有1天睡得好」，最難過的還是普悠瑪事件真相沒有水落石出，同時也希望台鐵不要再欺騙家屬、社會大眾，該面對的不要迴避。

普悠瑪事故家屬及受傷者20多人昨天向台東市政府陳情，並痛批台鐵承諾的事全部跳票。張媽媽指出，18位罹難者已經犧牲在普悠瑪事件中，希望台鐵不要再讓悲劇發生。她認為，普悠瑪一開始就知道列車有問題、中途也停靠2次檢查，卻沒有解決問題，仍繼續行駛，「這跟『謀殺』有什麼兩樣、根本是罔顧人命，直到現在仍沒有給家屬交代。」

據了解，張加穎原訂今年2月要飛往澳洲雪梨大學就讀英文教學研究所，但卻因普悠瑪事件再也無法實現夢想。張媽媽淚訴，「家庭的破碎、親人的離去是最悲傷的事，未來再也無法抱抱加穎、和她說說話、共度未來時光，這個世界沒有她已經不完整。」

張媽媽說道，「我再也找不到我的孩子、她已經消失了，我寧可用自己生命去換她的生命，失去孩子的悲傷痛不欲生，直到生命結束才會停止。」她認為，「白髮人送黑髮人是最大的傷痛，不希望再有人因為台鐵疏失造成更多悲劇、更多家庭的悲傷。」

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