普悠瑪案 台鐵稱錄音檔被查扣 黃國昌：地檢署說在你們手上！

2019-03-12 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷慘劇，時代力量立委黃國昌緊咬該案至今。黃國昌今（12）日發文表示，台鐵遲未公布司機的通聯錄音檔，稱已被地檢署查扣，但今日上午地檢署回覆竟稱原始檔在台鐵手上，黃國昌痛批：「台鐵騙了大家這麼久，謊言直接被地檢署戳破！」

黃國昌表示，普悠瑪悲劇迄今真相未明，對於行政院的調查報告，連交通部長林佳龍都坦承不滿意。其中一項關鍵證據，就是當時司機員的通聯錄音檔，但台鐵一直以「錄音檔已被地檢署查扣」、「無從提出」為由來搪塞。

黃國昌說，為了搞清楚到底是誰在作梗，拒絕提供錄音檔，自己1月24日陪同罹難家屬至交通部開會時，正式要求台鐵行文地檢署。後來地檢署於2月回文，但台鐵也不將此事告訴家屬，更沒有依規定公佈在「1021普悠瑪事故調查資料」專區網頁，根本是企圖隱瞞。

黃國昌更爆料，一直追到今天上午才逼出地檢署回覆，赫然發現「原來地檢署只有備份」，地檢署稱「原始檔在台鐵手上」。這讓黃國昌爆怒痛批：「台鐵騙了大家這麼久，謊言直接被地檢署戳破！」、「請問台鐵：還要怎麼繼續拗？到底什麼時候要公佈？」

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