蔡英文提7大綱領反制中國 朱立倫：中華民國從1912年都存在

2019-03-12 12:19

〔記者周湘芸／新北報導〕前新北市長朱立倫今早再度陪新北市第3選區（三重）立委補選國民黨候選人鄭世維到三重掃街拜票，談到蔡英文總統昨天提出7大指導綱領反制中國的「一國兩制」，朱立倫表示，中華民國從1912年都存在，蔡英文總統做為執政者應提出方法，不是每天想辦法怎麼樣跟中國對抗。

面對民進黨主席卓榮泰日前表示，若立委補選這一局民進黨輸了，等於是逼中國進一步併吞台灣。朱立倫今痛批，「民進黨真的是還是不長進，除了恐嚇牌還是恐嚇牌，每天騙騙騙，就像他每天在騙所有台灣民眾說他要台獨，然後又不敢台獨，說要反核、廢核，結果執政後每天用核電，用騙的我想現在選民是不會接受的。」

而談到蔡英文昨天召開國家安全會議，提出7大指導綱領反制中國的「一國兩制台灣方案」，朱立倫說，中華民國從1912年都存在，但兩岸關係不是只是反或是對抗，而是怎麼樣能讓兩岸和平、合作。「蔡總統做為執政者要提出方法，不是每天想辦法怎麼樣跟大陸對抗，我相信我們如果重新執政之後，不但兩岸能夠和平，而且能夠合作，讓大家能夠繁榮賺大錢。」

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