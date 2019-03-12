朱立倫明訪盧秀燕 盧：歡迎想選總統者來台中

2019-03-12 11:30

〔記者張菁雅／台中報導〕前新北市長朱立倫明（13）日下午將到台中市政府，拜會市長盧秀燕，盧秀燕今日受訪時表示，消息傳出後，有人開玩笑說「要選總統的人一定要來台中」，因為「決戰中台灣」，她也歡迎不分黨派的候選人來台中，但若是執政黨候選人，希望來的時候不要只有「兩串蕉」，應帶來建設、預算，展現建設台中的誠意。

朱立倫明天下午2時將拜會盧秀燕，媒體今日詢問盧秀燕，兩人會聊什麼？是否與總統選舉有關？盧秀燕表示，她與朱立倫是非常好的朋友，朱立倫擔任桃園市長、新北市長時，政績做得非常好，尤其長照及公幼、公托政策非常出色，兩人將進行市政交流，她要向對方好好請教，來者是客，她也代表市民竭誠表示歡迎。

另外，台北市長柯文哲2月也到台中市訪問，與盧秀燕同遊花博。盧秀燕說，朱立倫來訪的消息傳出後，有人開玩笑說，「現在要選總統的人，不只要去美國訪問，也一定要來台中」，因為「決戰中台灣」，能贏得台中，一定能贏得台灣，所以可以預測今年到明年總統大選前，台中應該非常熱鬧。

至於是否還有其他有意參選者將來台中？盧秀燕說，台中人很好客，所有想參選總統的人，不分黨派，包括蔡英文總統，只要願意到台中，向台中市民拜碼頭的話，市府都歡迎，但不會主動邀約。

盧秀燕也表示，她歡迎各黨派候選人到台中，重視台中的民意，但只有一點呼籲，在野黨候選人「兩串香蕉」來台中，可以理解，如果像總統等執政黨候選人來，最好可以多帶建設、多帶預算，展現建設台中的誠意，例如，空污如何解決、台中火力發電廠4號機組能否除役？否則人來了，空氣污染留在台中，來了恐怕也是反效果。

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