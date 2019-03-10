中市公所臉書出現盧秀燕輔選新聞 議員抨擊公器私用

2019-03-10 20:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大雅區公所、后里區公所臉書粉絲專頁昨（9）日均出現市長盧秀燕輔選謝龍介的新聞連結。民進黨市議員今日抨擊，這根本是公器私用，盧秀燕有時間去外縣市輔選，不如想想如何拉抬台中花博的人氣。

大雅區公所、后里區公所粉絲團的臉書昨天下午出現同樣的貼文，內容雖寫著「盧秀燕強力行銷，茂谷柑知名度大漲，下波鎖定日本市場」，但附上的新聞連結，標題卻是「燕子市長輔選龍介仙，讚聲拚經濟的候選人」，新聞內容前半段是盧秀燕9日與高雄市長韓國瑜合體，輔選國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，後半段才提到20公噸台中茂谷柑將銷往馬來西亞。

民進黨議員謝志忠表示，市長的工作是照顧市民，去外縣市輔選與市民何干？更何況台中花博將在4月24日閉幕，目前人氣明顯下滑，盧秀燕應想想如何幫花博拉個漂亮的尾盤，而不是幫國民黨外縣市立委候選人拉尾盤。

民進黨議員蕭隆澤也說，公所太過拍市長的馬屁，才會不管什麼內容都貼上去，公所想幫忙宣傳茂谷柑，出發點是好的，但要慎選內容。

市議會民進黨團總召李天生則抨擊，這種情況根本是公器私用，顯然是市府在操作，要求公所配合貼文，尤其盧秀燕是媒體人出身，擅長宣傳，透過公所傳播，來探底線，同時架好防火牆，若遭致批評，就推給公所。

對此，民政局長吳世瑋表示，涉及選舉的訊息不該出現在官方網站或粉絲專頁，他昨天聽說另一公所有這個情況，立即要求下架，今天才知道大雅區公所、后里區公所也發生同樣事件，同樣要求立即撤下貼文，並向各公所重申行政中立的立場。

吳世瑋也說，公所同仁較年輕，不太會區分新聞屬性，看到內容有市長行銷茂谷柑，就貼在粉絲專頁，沒注意裡面有政治議題，這起事件並非市府授意，市長更不願意看到這種情況。

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