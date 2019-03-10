朱立倫：台獨、反核是民進黨兩大神主牌

2019-03-10 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕地方立委補選進入倒數計時，前行政院長賴清德昨說，若台南立委補選輸掉，中國將更大膽地進行各種對台灣的併吞策略；對此，前新北市長朱立倫批評，指民進黨的兩大神主牌就是「台獨」跟「反核」，但他們執政期間，也沒辦法宣布台獨，還是繼續用核能，這就是民進黨最典型的騙騙騙，台灣應理性面對。

馬英九基金會今舉辦「2019民間能源會議」，邀請學者專家針對台灣能源議題進行專題演講及討論，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前新北市長朱立倫，以及國民黨主席吳敦義均出席開幕式。

朱立倫於會前受訪時，被問到賴清德說若台南立委補選再輸掉，中國將更大膽對台併吞，是否在打「恐嚇牌」？對此，朱批評，民進黨除了恐嚇還是恐嚇，他們的兩大神主牌，一是台獨，另一是反核，不斷地恐嚇，但事實上他們執政時也無法宣布台獨，並繼續用核能，這就是民進黨最典型的騙騙騙，台灣應理性面對。

朱立倫說，民進黨到底執政好不好，尤其是對台南或是對三重，他們擔任這麼多年的立法委員有沒有為地方爭取建設，有沒有真正的達到民眾的需要，我相信謝龍介也好，鄭世維也好，這一次一定可以翻轉台南，可以翻轉三重，因為民眾需要的是改變。

對於能源政策，朱立倫強調，其實核廢並非無解，這幾天他跟多位包括主張非核家園的團體及學者專家會談，談到全世界現在核廢有兩個部分台灣要積極去做，一是核廢料再利用，一個是找尋最終處置。

朱立倫說，非核家園本來是個理想，可是現在最嚴重的問題是，能源供應不足會影響國家安全。此外，如果火力發電全開，會造成健康問題，當然核能是現在就在使用，所以我們一定要注意核安跟核廢處理。

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