韓國瑜宣示做滿4年 朱立倫：國民黨需要更多韓國瑜

2019-03-11 17:59

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020年總統大選，國民黨內出現拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪，韓國瑜今表態不會在4月領表登記黨內初選，會做滿4年市長任期。已表態參選總統的前新北市長朱立倫表示，韓也親自跟他表示過最重要工作是做好市政，國民黨自己要反省，要做的更好，不能只有一個韓國瑜，要有更多韓國瑜。

朱立倫今接受媒體訪問，對於最新民調領先台北市長柯文哲，朱表示，每份民調都是參考，柯是很有政治實力的市長，他還是要持續努力。

朱立倫指出，現在他沒有任何黨公職，沒有舞台的狀況下，只有靠一雙腿、一雙手不斷努力，提出好政見、好政策，讓民眾有感，才是最重要的，他還有很多努力的空間，常常自我反省檢討，在網路聲量上、年輕朋友上、跟民眾溝通上，都還有很多要檢討改進的。

對於韓國瑜表態4月不領表，會做好4年高雄市長任期，朱立倫強調，韓是國民黨非常重要的資產，也是所有市民與國民喜好的市長，包括最近補選的4位立委，都希望韓加持。

朱立倫說，韓國瑜跟他說過，最重要的工作就是把市政工作做好，是為了報答高雄市民的期待所要做的努力。在這個過程中，國民黨其他的政治人物也要檢討，韓能做到讓大家有感，我們自己要反省，國民黨也要反省，應該要做得更好，讓國民黨不能只有一個韓國瑜，要有更多更多的韓國瑜。

朱立倫指出，國民黨要推出最強的候選人，黨中央一定會有考量，每一位有意參選的人都要讓自己變成最強，讓自己變得更好，韓國瑜是學習的目標，自己也要更加油。

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