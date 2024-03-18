官員：須防中共從空域架空我主權

中國海警頻繁進入金門禁限制水域巡查。（資料照，海巡署提供）

2024/03/18 05:30

灰色地帶作戰恐由金門海域擴及空中

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕中國快艇二月於金門水域翻覆兩死事件後，中國海警頻繁進入金門禁限制水域巡查。熟稔兩岸問題的官員昨受訪表示，中共持續進行灰色地帶作戰，不僅是海域，未來廈門翔安機場完工後，中共可能進一步稱對金門空域擁有管轄權，藉此架空我國主權。

兩岸在金廈水域對峙後，中共宣稱金廈海域不存在禁限制水域，並指海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，國台辦也表明支持中國海警在金門海域開展執法巡查，並稱此為「正當之舉」。

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央視近日釋出的短片顯示，中國海警船十五日距金門島東南方三浬，中方使用廣播喊話說，「我是中國海警，請通報你船出發港、目的港，和來此海域目的」，要求台灣海巡進行通報。

陳揆︰不要單方面破壞對等關係

對此，行政院長陳建仁昨受訪時呼籲說，兩岸對於這些措施，應該要做務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等的關係」，這樣才能夠使人民權益得到最好保障。

我方官員分析，金門與中國大陸距離近，中共認為金門在其十二浬領海範圍內，不存在禁限制水域，否定我國對金門水域的管轄權。

官員表示，中華民國對金門是有統治權的，國防部一九九二年發布金門島周邊六浬是禁限制水域，若中國漁船、工程船未經許可進入，台灣海巡可執法驅離，而中國以前會提醒漁民，金門周邊是「敏感海域」。

官員指出，中國快艇二月十四日於金門水域翻覆後，中共將原本可務實處理的「三無船」事件，大肆政治炒作，甚至登上微博熱搜第一，高達卅四％中國民眾看到，比薄熙來事件還多。

據分析，過去類似事件，兩岸協商幾次便可解決，金廈水域事件十五次協商仍破局，中共當局立場強硬，要求我方在禁限制水域上讓步。三月十四日，又有中國漁船在金門海域沉沒，中方發布訊息提到兩岸聯合搜救，可見中國有意降溫，但近日又派海警船巡查，還有央視人員順便做大內宣，「軟硬兩手全都來」。

官員談及，中共不肯示弱，藉海警在金門海域巡查，藉此宣示主權，不承認有禁限制水域。不過，中共海警船進入後馬上就離開，並沒停在那邊，但以後可能「常態化」，灰色地帶侵擾會更頻繁。

台灣要做好提前因應 迎接挑戰

他研判，中共若要強制性統一，未來對金門周邊空域，也將否定我方管轄權，從否定治權來架空主權。距離金門僅一‧五公里的廈門翔安機場完工後，中國可能進一步擴大灰色地帶衝突，稱對金門空域擁有管轄權，台灣要做好提前因應，迎接更大的挑戰。

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