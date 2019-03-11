感謝習近平提一國兩制 卓榮泰：戳破國民黨九二共識假象！

2019-03-11 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨主席卓榮泰最近接受《美國之音》專訪，他呼籲中國北京不要總把民進黨當成敵人，並感謝中國國家主席習近平提出「一國兩制」，戳破國民黨「九二共識」的假象。

卓榮泰接受美媒《美國之音》專訪，提到台獨問題、兩岸及台美關係。針對國台辦把「台灣制憲基金會」的活動稱為台獨，卓強調參與民間團體對台灣憲法討論的過程並不等於推動台獨，台灣對憲政的討論還沒有達到共識，但這個過程民進黨會積極參與，不會缺席。

卓向中國呼籲，停止打壓台灣，停止敵視台灣政府，也不要一直把民進黨視為是北京的對立面。至於國民黨，他則認為國民黨是「傾中」而非「親中」，雖然說九二共識，但國民黨認同的一中是中華民國，不是中華人民共和國，所以他們跟北京也不親。

他同時強調，台美關係不是「大哥小弟」，台美雙方是基於合作關係，平起平坐，台灣跟美國的關係，中國學不來，中國北京當局把台灣當成中央和地方的關係，這一點必須釐清，雙方的關係才能改善。

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