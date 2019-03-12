附和韓國瑜 朱立倫：北中南都要自經區

2019-03-12 08:24

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜希望在高雄推動「自由貿易經濟示範區」，已宣佈參選總統的前新北市長朱立倫今在臉書上表示，自經區20年前就該做了，朱認為，台灣北、中、南各有一個港口，依照各自產業區位，都該規劃成「自由經濟示範區」。

朱立倫強調，自由經濟示範區20年前就該做了，民進黨政府如果不知道，那是蠢；知道該做卻不做，那是壞；國民黨政府知道該做卻做不通，是膽小。看到台灣原地踏步20年，他的使命感鞭策他，只要有機會能推動，非要做到不可。

朱立倫說：「造工作機會、搶國際訂單、拚台灣經濟」，他曾主張，設台北港為自由經濟示範區，充分利用北台灣物流、交通、產業的優勢，大舉招商引資，可惜被民進黨杯葛，錯過大好時機。現在韓國瑜提出，高雄也想成立自由經濟示範區，民進黨同樣反對到底！

朱立倫指出，贏家和輸家的差別，在於贏家總是說：「困難重重，但大有機會」；輸家則說：「雖然有機會，但是困難重重」。自由貿易可能衝擊本國產業，但政府、業者一起克服過渡期，迎來的就是更大的市場。台灣加入WTO的成功經驗，就是如此。「全力拼經濟，現在就要開始。台灣，經不起再輸下去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/