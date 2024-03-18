為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

霧鎖金門東碇島 海巡不放棄搜救中國漁民

金門東碇島海域昨有濃霧籠罩，海巡署仍持續搜救兩名失蹤的中國漁民。（金門海巡隊提供）

金門東碇島海域昨有濃霧籠罩，海巡署仍持續搜救兩名失蹤的中國漁民。（金門海巡隊提供）

2024/03/18 05:30

能見度不到200公尺

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣昨天受到濃霧影響，海上能見度不到二百公尺，海巡署搜救兩名失蹤的中國漁民並未停歇，海巡人員兼顧航行安全，仍保持適當的搜救能量，以「低視界航行」在海面搜索，盼早日尋獲失蹤落海的兩名漁民。

「低視界航行」海面搜尋

中國漁船接連在金門、馬祖水域發生翻覆事故，我方積極協助海上救援，但中國海警船卻不斷闖入金門的禁限制水域，路透等國外媒體也質疑中國的做法不當，一方面持續騷擾台灣，另一方面又請求台灣協助救援；對此，海洋委員會主委管碧玲強調，不論中國回報的態度是什麼，要讓中國知道「台灣是文明的國家，金門、馬祖的人道搜救盡全力、不能停！」

海巡署連日來把握救人的黃金時間，以輪班方式、日以繼夜投入最大搜救能量，在金門東碇島海域繼續執行搜索，昨天東碇島海域有濃霧，海巡署兼顧航行安全，仍繼續與中方船艇協同搜救。

落海船員仍有2人失蹤

中國「閩龍漁六一二二二」漁船三月十四日在金門東碇島海域沈沒，六名落海船員中，目前仍有兩人失蹤，救人的黃金七十二小時昨天到期，兩岸的搜救任務將持續至三月十九日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播