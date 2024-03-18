藍白國會擴權法案 國民黨週四排審 柯建銘︰若不開公聽會 將提復議

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢、黃靖媗／台北報導〕立法院司法及法制委員會廿一日將排審關於國會改革的爭議法案，民進黨團總召柯建銘呼籲先召開公聽會，待民進黨版本出爐再併案審查，否則將針對排審法案提出復議。對此，國民黨團書記長洪孟楷批評，想要用「翻桌」的方式破壞整個局，這絕對不是執政黨該有的態度。民眾黨團總召黃國昌則說，民進黨想方設法阻撓修法，看在人民眼中，完全是權力的傲慢。

國民黨籍司委會召委吳宗憲排定廿一日審議，民眾黨團和多位國民黨立委所擬具的包括「刑法」、「立法院職權行使法」等多項修正草案，內容涵蓋擴大立委調查權、總統赴立院報告國情咨文採即問即答等爭議內容。若經復議，在院會處理復議案前，委員會不能排審這些議案。

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針對上述法案，柯建銘昨直言：「我看來都是違法違憲的比較多。」柯說，已致電國民黨團總召傅崐萁，請傅思考是否應先開公聽會；國會改革眾所矚目，也是重中之重，必須廣納意見再來審查相關法案，民進黨團版本很快就會出來，盼屆時再併案審查。

柯建銘指出，民進黨團國會改革小組陸續開會中，假如國民黨執意而為，「我們會把所有法案復議」，柯建銘強調，「有需要到動干戈嗎？這些法案都還沒有過復議期，這是沒有辦法的辦法。」

洪孟楷︰民進黨團想「翻桌」破局

洪孟楷回應說，「這不就是要翻桌的意思？」他批民進黨團提案速度比別人慢、跟不上節奏，無法回應民意，還要其他人等，拿不出自己的國會改革版本，就想要用「翻桌」的方式破壞整個局。

對於先開公聽會之倡議，洪孟楷認為「柯建銘是內行人講外行話」，國民黨召委排審法案，但民進黨召委也可以召開公聽會。若民進黨覺得國會改革的公聽會很重要，大可在其召委輪值會議主席時安排，也可要求行政部門召開。

黃國昌︰執政黨想方設法阻擋修法

黃國昌則表示，當初承諾要國會改革的是總統蔡英文，結果除了議案協商網路直播、國會頻道直播以外，所有涉及修法的政見全都跳票，如今柯建銘竟還要阻擋審查，大剌剌地反對改革，完全不顧正是民進黨的怠惰、不作為，才導致國會改革延宕。

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