中國阻礙台灣參與世衛會議 蔡總統：造成全球防疫網漏洞

2019-03-04 16:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見馬紹爾群島國會議長凱迪（Kenneth A. Kedi）伉儷訪問團」時提到，這幾天在北京舉行的世衛流感疫苗選株會議，因為政治考量，導致台灣無法參與。這不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞。對此，我們已經表達強烈抗議。

總統致詞說，一年多前，在凱迪議長陪同下，她在馬紹爾國會發表演講，曾在簽名簿上，寫了「海洋國家，民主永續」8個字，這是兩國共同的連結，這段時間以來，我們也繼續朝這個目標前進。

總統也代表台灣人民，感謝凱迪議長的大力支持和協助。去年是台馬建交二十週年，馬紹爾群島國會一致通過了「友台決議案」，以及台馬「戰略合作暨夥伴關係架構」，以國會立法肯定台馬外交關係。

總統指出，上月凱迪議長再次大力相挺，國會一致通過新的友好決議。除了認同民主台灣以及讚揚台灣是馬國的真實盟友，並且肯定台灣對印太地區和平繁榮的貢獻。這些都代表台灣在馬紹爾進行長期、多元的合作計畫，得到大家的肯定。

總統說，這幾天在北京舉行的世衛流感疫苗選株會議，因為政治考量，導致台灣無法參與。這不但嚴重違反臺灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞。對此，我們已經表達強烈抗議。

總統強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響。阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害了國際社會對防疫的共同努力。但台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關組織、活動的參與，確保國人的健康權益，對國際社會能夠做出更多貢獻。

總統也期待馬紹爾群島在國際上繼續給予台灣更大的支持。她說，我們兩國都走過歷史的艱辛歲月，才爭取到今日的民主和自由。也都因為堅持民主、自由跟人權的理想，才能讓和平及民主逐漸落實在人民的日常生活當中。

總統也希望以自由民主等共享價值為基礎，台灣跟馬紹爾群島能夠持續建立更緊密夥伴關係，在教育、文化、醫療、以及基礎建設等各方面，一起創造更多的合作成果。

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