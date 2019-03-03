世衛疫苗選株會議邀函來得太晚 衛福部：最誇張的一次

2019-03-03 19:41

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣參與國際會議又遭中國政治力干預而碰壁，並恐影響防疫！世界衛生組織（WHO）今年2月21日於中國北京舉行流感疫苗選株會議，我國衛福部遲至當天凌晨1點才收到邀請函，根本來不及準備參加，無奈坦言是「最誇張的一次」，為2014年受邀參與該會議以來首次缺席！

世衛流感疫苗選株會議每年於南、北半球各舉行一次，過程主要會說明選株的考量與結果，以作為下一個季節性流感疫苗產製與流感防疫參考，與防疫工作息息相關；台灣從2014年起受邀參加，會派疾管署人員或相關專家前往旁聽。

衛福部國際合作組前技監、參與到此事的許明暉表示，今年台灣早就提出與會申請，世衛則於瑞士日內瓦當地時間2月20日下午6點發出邀請函，台灣時間較日內瓦晚了7小時，在2月21日凌晨1點收到，等於是上午會議開始前幾小時，根本來不及準備參加。

許明暉強調，過去台灣曾遇到提出申請遭拒的情形，而自從受邀參與以來，也有不少次較晚收到邀請函，只是至少最晚在會議前一天，儘管處境困難，仍會設法應變、前往，但此次在會議前幾小時，真的是「最誇張的一次」，與不同意沒有兩樣，認為這種與防疫相關的專業會議不應該受到任何其他因素影響，對於無法參與深感遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/