中國技術性阻擋 台灣首缺席流感疫苗會議 外交部向WHO抗議

2019-03-03 17:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部證實，今年2月21日在中國舉行的世衛組織（WHO）流感疫苗選株會議，由於中國遲至會議當天凌晨1時許才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。外交部今天對此表達嚴正不滿，我駐日內瓦辦事處也已經向WHO秘書處提出抗議。

會議當天凌晨才同意我方派員

WHO於2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，衛福部早已提出申請，但直到21日當天凌晨1時許，中國才同意我方派員、送達邀請函，但我方專家因準備時間不足無法成行，是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

外交部今天證實此事，並表示外交部得知衛福部有意派員參加該會議後，立即請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處提出申請，並持續催促。但WHO仍依據其於2005年與中國簽署的秘密備忘錄，將我方申請轉知中方，且遲至會議舉行當日才通知我方同意派員，使我專家因準備時間不足，無法成行。

外交部今天表示，對此事表達嚴正不滿，駐日內瓦辦事處也已向WHO秘書處提出抗議。

外交部強調，只有我國政府才能妥善維護台灣2300萬人的衛生福祉，WHO持續基於政治考量將我國排除於外，不但嚴重違反我人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，危及全人類健康。外交部呼籲WHO堅守專業立場，抗拒政治壓力，早日接台灣正常參與；外交部也將持續與衛福部合作，為維護我全國人民的健康積極努力。

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