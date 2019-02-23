克服病毒突變！翁啟惠團隊用雞蛋研發流感疫苗 效果提升3到4倍

2019-02-23 13:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕製造流感疫苗首要關鍵在解決疫苗因病毒突變而導致無效的情況；中研院前院長翁啟惠團隊用雞蛋製造單醣流感疫苗，配上創新的流感病毒單醣化技術，讓疫苗防禦流感的效果提升3到4倍。

中研院今天發表翁啟惠團隊的研究成果，團隊用雞蛋製造出可抗異株（cross strain）流感病毒感染的單醣流感疫苗。經實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，新的單醣疫苗對異株流感病毒有超過3至4倍的防禦效果。

流感病毒會利用其表面蛋白分子的變異來扺抗宿主抗體的追殺，因此每年都得改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力。因此，製造流感疫苗首要解決疫苗因病毒的高變異性而無效的狀況。

研究團隊發現，流感病毒上的HA抗原蛋白負責幫病毒抓住宿主細胞，上面佈滿各種多醣分子；團隊先去除H1N1流感病毒表面蛋白上成串的醣分子，只留下一個醣分子以維持結構穩定，之後將此單醣病毒製成流感疫苗。

經施打疫苗的小鼠體內產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒的感染，因為去除病毒表面蛋白的醣分子，如同脫去病毒的偽裝，使其在免疫系統下無所遁形。

這項研究成果已在本月刊登於國際期刊《PNAS》，並取得多國專利，中研院相關單位也已簽屬技轉合約給跨國藥廠。

論文第一作者為基因體中心博士後研究人員曾勇傑，實驗室成員包括特聘研究員翁啟惠、副研究員馬徹、研究員林國儀及研究技師詹家琮。

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