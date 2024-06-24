竹北龍年學子入學國中成長逾1倍 超額新生達476名

113學年度因適逢龍年學子入學國中，新竹縣政府統計，竹北地區有476名國中超額新生須輔導轉介至其他學校，較去年大幅成長逾1倍。圖為國中示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/06/24 22:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕113學年度因適逢龍年學子入學國中，新竹縣許多鄉鎮市的公立國中都已增班因應，但竹北市仍有476名國中超額新生須輔導轉介其他學校，較去年成長逾1倍；縣府教育局表示，扣掉雙學區因素和選念私校之後，超額人數預期會大幅減少，8月1日基準日才會確定。

有家長質疑，六家高中國中部停招，造成竹北市東區的東興、成功和勝利等國中大量新生須轉介，但這3所國中總量管制，所以有近百名新生得從東區遠赴西區的國中就學，認為竹北國中應儘快改制為完全中學，六家高中則應保留國中。對此，教育局回應，六家國中預計115學年度停招，並非今年。

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教育局長楊郡慈表示，113學年度因適逢龍年學子入學國中，加上竹北市總量管制學校從4校增為6校，部分國中雖已增班，超額新生仍較往年大幅增加。據統計，總量管制國中，虎年111學年度招收班級數61班，各校超額新生數共36名；兔年112學年度招收62班，超額218名；113學年度招收83班，超額476名（以上皆為未轉介前的原始超額數）。

總量管制學校東興、成功、仁愛及勝利國中都按家長填寫的超額轉介志願輔導轉介，其中105名為符合優先資格者（主要係因東興國中、文興國中雙學區，東興超額可優先轉介至文興）；其他非符合優先資格者，東興國中77人、成功國中57人、仁愛國中111人以及勝利國中126人，目前陸續依據產生缺額辦理新生召回作業。

楊郡慈指出，除扣除105名雙學區，目前已有280多名超額新生選念私校，待義民中學國中部入學新生人數確定，預期還會有更多缺額。

竹北市共有8所公立國中，新竹縣113學年度6所總量管制國中全位在竹北，除東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中，今年再新增文興國中、六家高中國中部。

楊郡慈說，東興及文興國中113學年度為雙學區設置，後續將會調查兩校新生搭乘交通車需求，由學校統一安排交通車以利學生搭乘。

竹北市東興國中、文興國中為雙學區制，符合優先資格的超額新生可優先轉介。（記者廖雪茹攝）

新竹縣113學年度6所總量管制國中全位在竹北，除東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中（如圖），今年再新增文興國中、六家高中國中部。（記者廖雪茹攝）

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