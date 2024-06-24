為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

YTR光華商場組16萬電腦！測老實樹超滿意送人 高中生當場嚇傻

Linus（左）將16萬元電腦送給男學生，當場讓男學生（右）驚訝得說不出話。（圖擷取自YT）

Linus（左）將16萬元電腦送給男學生，當場讓男學生（右）驚訝得說不出話。（圖擷取自YT）

2024/06/24 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有近1600萬人訂閱的加拿大科技YTR「Linus Gabriel Sebastian」日前來台參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，並前往光華商場假扮3C新手，請店家以5000美元（約16萬1800新台幣）預算幫他組裝電腦。隨後將電腦送給在路邊認出他的高中生。影片曝光後，引起網友熱議。

擅長對3C產品和電腦進行開箱與評測的Linus昨（23）日在YT頻道「Linus Tech Tips」上傳影片，內容顯示，他來到「光華數位新天地」假扮成對電腦一竅不通的客人，隨機走進某店家，向老闆提出除了要在4K畫質下能順暢玩遊戲外，還要有超帥的外觀，預算為5000美元。

最終，店家則開出價格5159美元（約16萬7000新台幣）的桌上型電腦。配備包括RTX 4090的顯示卡、AMD Ryzen 9 7950X的CPU、兩個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟，以及四條XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體，外加Bykski分體式水冷散熱器。

Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料。不過，卻發現RAM跑不滿5600MT/S，經過他親手調整後，電腦成功跑滿最大速度運行，且在4K畫質下順暢運行遊戲，安靜且性能強大。

另Linus對這台電腦配置和店家服務效率感到非常滿意，特別提到店家連凌晨2點半都會回應他的問題。

隨後，Linus將電腦帶到街頭時，一位延平高中的男學生在看到Linus後驚喜地上前握手激動地表示，「我很愛你的影片」！。Linus隨即告訴這位學生，他將獲得這台價值不菲的電腦，並貼心地替他叫車將電腦安全帶回家，當場讓男學生驚訝得說不出話，之後更是在YouTube影片的留言區再次表達感謝。

擁有千萬訂閱的加拿大科技YTR「Linus」開出5000美金的預算，隨機找店家幫他組裝電腦。（圖擷取自YT）

擁有千萬訂閱的加拿大科技YTR「Linus」開出5000美金的預算，隨機找店家幫他組裝電腦。（圖擷取自YT）

Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料。（圖擷取自YT）

Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料。（圖擷取自YT）

電腦菜單。（圖擷取自臉書「艾諾優數位」）

電腦菜單。（圖擷取自臉書「艾諾優數位」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
學歷和能力哪個更重要？吳鳳提出個人看法
2024/06/20 14:18

學歷和能力哪個更重要？吳鳳提出個人看法
千萬訂閱YouTuber來台組高階電腦 被路上學生認出後直接送大禮
2024/06/24 14:09

千萬訂閱YouTuber來台組高階電腦 被路上學生認出後直接送大禮

鳳山中城計畫夯 公辦都更捷運宅搶手
中捷被砍「刀刀斷骨」為何沒跑？高中生現身曝原因
2024/06/20 17:55

中捷被砍「刀刀斷骨」為何沒跑？高中生現身曝原因
黃仁勳管太嚴？外媒曝輝達控管晶片配額及機架惹惱微軟
2024/06/24 06:23

黃仁勳管太嚴？外媒曝輝達控管晶片配額及機架惹惱微軟
馬斯克成為12寶爸 正妹下屬幫他再添1子
2024/06/24 14:59

馬斯克成為12寶爸 正妹下屬幫他再添1子
滴妹男友等3大咖YTR疑共同經營／非法德州撲克賭場隱身台北東區
2024/06/20 05:30

滴妹男友等3大咖YTR疑共同經營／非法德州撲克賭場隱身台北東區
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播