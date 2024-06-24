YTR光華商場組16萬電腦！測老實樹超滿意送人 高中生當場嚇傻

Linus（左）將16萬元電腦送給男學生，當場讓男學生（右）驚訝得說不出話。（圖擷取自YT）

2024/06/24 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有近1600萬人訂閱的加拿大科技YTR「Linus Gabriel Sebastian」日前來台參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，並前往光華商場假扮3C新手，請店家以5000美元（約16萬1800新台幣）預算幫他組裝電腦。隨後將電腦送給在路邊認出他的高中生。影片曝光後，引起網友熱議。

擅長對3C產品和電腦進行開箱與評測的Linus昨（23）日在YT頻道「Linus Tech Tips」上傳影片，內容顯示，他來到「光華數位新天地」假扮成對電腦一竅不通的客人，隨機走進某店家，向老闆提出除了要在4K畫質下能順暢玩遊戲外，還要有超帥的外觀，預算為5000美元。

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最終，店家則開出價格5159美元（約16萬7000新台幣）的桌上型電腦。配備包括RTX 4090的顯示卡、AMD Ryzen 9 7950X的CPU、兩個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟，以及四條XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體，外加Bykski分體式水冷散熱器。

Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料。不過，卻發現RAM跑不滿5600MT/S，經過他親手調整後，電腦成功跑滿最大速度運行，且在4K畫質下順暢運行遊戲，安靜且性能強大。

另Linus對這台電腦配置和店家服務效率感到非常滿意，特別提到店家連凌晨2點半都會回應他的問題。

隨後，Linus將電腦帶到街頭時，一位延平高中的男學生在看到Linus後驚喜地上前握手激動地表示，「我很愛你的影片」！。Linus隨即告訴這位學生，他將獲得這台價值不菲的電腦，並貼心地替他叫車將電腦安全帶回家，當場讓男學生驚訝得說不出話，之後更是在YouTube影片的留言區再次表達感謝。

擁有千萬訂閱的加拿大科技YTR「Linus」開出5000美金的預算，隨機找店家幫他組裝電腦。（圖擷取自YT）

Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料。（圖擷取自YT）

電腦菜單。（圖擷取自臉書「艾諾優數位」）

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