新光三越氣爆案 消防局長孫福佑否認新事證：欣中不會幫忙關總開關

孫福佑表示，「瓦斯管從公管到幹管，幹管在自己家裡，自己要管理」，瓦斯公司將「瓦斯表拔除後，把管路封塞」作業流程就結束了。（民眾提供）

2025/04/09 13:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13發生嚴重氣爆釀5死、30多人輕重傷，傳出發現事故現場的瓦斯感知器遭拆除、樓層瓦斯總開關未關閉的新事證，對此，消防局長孫福佑今否認有新事證，檢知器故障等設備在案發初期已開罰30萬，至於樓層瓦斯總開關，他強調，「瓦斯管從公管到幹管，幹管在自己家裡，自己要管理」。

瓦斯公司將「瓦斯表拔除後，把管路封塞」作業流程就結束了；欣中瓦斯副總經理陳鴻嘉則說，目前媒體對欣中的報導，都屬憶測。

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新光三越氣爆當天，欣中瓦斯針對外界認為氣爆與天然氣有關，即發聲明指，2月10日應新光百貨櫃位調整及整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封塞，另公司技術人員共同配合消防局鑑識小組赴氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常。

針對外界認為新光三越氣爆與樓層瓦斯總開關未關閉有關，有關樓層瓦斯總開關是否關閉一事，孫福佑今天受訪未正面回應，舉例，「你們家的瓦斯，瓦斯公司可以幫你關嗎？」他說，欣中不會去幫你們家關總開關，你們家的瓦斯表拔除後，只是把他填塞起來，他不會把你家的管子拆掉，怎麼把你關掉。

記者再問，欣中拆表後只要把管路封塞是正確的？不需要關總開關？孫福佑則點頭說對。

至於欣中是否完成管路封塞，孫福佑回應「當然有」，也說，瓦斯管從公管到幹管，幹管在自己家裡，自己要管理，瓦斯拆表後，管路填塞，作業流程就完成了。

另孫福佑也說，這起氣爆沒有新事證，所有火災鑑定報告書都已經上傳到六分局及地檢署，事證都寫在鑑定報告內容。

陳鴻嘉今天受訪時表示，這起事件，消防局長已有回應，陳嘉鴻也說，與欣中相關報導都屬憶測，基於檢調偵察期間，公司不便表達意見或說明；至於外界疑問是否瓦斯總開關一旦關閉，其他樓層就不能使用瓦斯，他則說，這是細節，不便說明。

這起新光三越氣爆事故，市府已對新光三越開罰150萬，包括消防局開罰2筆罰單各裁罰最重30萬，於爆炸案事後現場火警自動警報設備回路斷線、瓦斯漏氣警報設備回路斷線及檢知器故障、自動撒水設備末端放水壓力不足；以及現場未提報施工中防護計畫違，均違反消防法。

台中新光三越百貨公司２月發生嚴重爆炸，造成５人死亡，３０多人輕重傷。（民眾提供）

欣中瓦斯在氣爆後勘查天然氣管線外觀及封塞塞頭。（民眾提供）

欣中瓦斯在氣爆後勘查天然氣管線外觀及封塞塞頭。（民眾提供）

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