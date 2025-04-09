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    中市議員批市府被打臉 氣爆歷次說明有出入

    吳佩芸批新光三越氣爆消防局說法不一，被媒體重重打臉。（記者蘇金鳳攝）

    吳佩芸批新光三越氣爆消防局說法不一，被媒體重重打臉。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/09 12:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中店氣爆案發現新事證，無黨籍市議員吳佩芸今天在市議會提出質疑，市府對瓦斯氣爆肇因迄今仍無法交代清楚，被媒體重重打臉，消防局表示有部分關聯可能是「瓦斯感知器（消防設備）被關閉」、而3月時有向消防署取得的說明是指「瓦斯感知器故障」，到底是故障還是關閉，要求市府說清楚。

    市長盧秀燕表示，檢察官已打給消防局長孫福佑，不管是被拆掉、被關掉，現在講對方就知道了，就有準備了，檢察官已表示，相關辦案內容不要透露。

    消防局長孫福佑表示，3月28日把火災檢驗報告書的相關事證已送地檢署及第六分局，包括所謂的瓦斯感知器被拔除、瓦斯總開關未關閉，今天上午主任檢察官特別提醒不要透露。

    舉發單已開出，一共2項，共罰60萬；而且在火災鑑驗會議，主任檢察官就要求所有事證都不能公布。

    市議員吳佩芸今天在市議會提出質疑，今早《自由時報》指出新事證：氣爆樓層瓦斯感知器被拔除、瓦斯總開關未關閉，與目前市府對外歷次說明有出入，重重被打臉，要求市府應公開火調報告一次說明清楚，別再袒護。

    吳佩芸表示，過去消防局截至目前的對外說明中，有部分關聯的可能只有「瓦斯感知器（消防設備）被關閉」、而3月時有向消防署取得的說明是指「瓦斯感知器故障」，但今天卻被報導「瓦斯感知器被拔掉」；到底是被關閉？還是故障？還是被拔掉？有很大的差異，在責任追究及處罰上應有區別。

    吳佩芸更質疑，媒體指出這些事證，市政府到底有無掌握，市府一再說偵查不公開是關於刑事責任，但是行政責任呢？行政裁罰有無落實？只罰60萬會不會太輕，當初火調時她就要求市府應該召開記者會說明，今天又被媒體質疑，被重重打臉。要求市府說明清楚。

    市長盧秀燕說，主任檢察官已要求消防局長不能透露案情。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕說，主任檢察官已要求消防局長不能透露案情。（記者蘇金鳳攝）

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